ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

شرطة دبي تضبط حفلا خاصا في شقة لعدم الالتزام بإجراءات كورونا

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 09:14 ص
شرطة دبي
شرطة دبي
Advertisements
محمود نوفل
  
تمكنت ‏شرطة ‎دبي بالتعاون مع دائرة السياحة من ضبط حفل خاص بأحد الشقق داخل الإمارة دون الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي فرصتها السلطات الإماراتية بشأن فيروس كورونا المستجد بحسب صحيفة الإمارات اليوم . 

وذكرت الشرطة في بيان مقتضب لها قائلة :  تم تحرير مخالفات بقيمه 50 الف درهم لمنظم حفلة خاصة في شقته من دون الالتزام بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات. 

وأضافت الشرطة الإماراتية في بيانها أيضا قائلة : كما تم تغريم كل مشارك 15 ألف درهم.

 وكانت الإمارات، امس الاثنين، أعلنت عن ارتفاع جديد في عدد حالات الإصابة والوفاة المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية، أعلنت وزارة الصحة، في بيانها اليومي بشأن مستجدات الفيروس، تسجيل 2,798 إصابة جديدة، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وذلك بعد إجراء 148,587 فحصًا جديدًا على فئات مختلفة في المجتمع. 

وبهذا العدد اليومي، تكون الإمارات سجلت انخفاضًا ملحوظًا في عدد الإصابات اليومية، حيث رصدت الوزارة 3,093 إصابة أمس. 

وأوضحت الصحة الإماراتية أن الإصابات الجديدة تعود لأشخاص من جنسيات مختلفة وجميعهم حالاتهم مستقرة ويخضعون للرعاية الصحية اللازمة. 

وبذلك يرتفع إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المسجلة في البلاد 329,293 حالة. 

وأضافت الوزارة الإماراتية أنه تم الإبلاغ عن 9 حالات وفاة جديدة ناجمة عن الإصابة بالفيروس، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 930 حالة. 

‎كما أعلنت الوزارة عن شفاء 3,933 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 309,692 حالة.
 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

162 ألف فحص.. الإمارات تسجل قفزة جديدة في إصابات كورونا اليومية

3471 حالة.. الإمارات تسجل قفزة جديدة في إصابات كورونا خلال 24 ساعة

3.529 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد فى الإمارات

3579 حالة.. الإمارات تسجل قفزة جديدة في إصابات كورونا خلال يوم

الإمارات تسجل 3591 إصابة جديدة و6 وفيات بـ كورونا

2948 حالة جديدة .. انخفاض ملحوظ في إصابات كورونا بالإمارات

ترشيحاتنا

رئيس نادي بايرن ميونخ: أعرف محمود الخطيب وأتمنى له حصد البطولات

ليفربول يستهدف ضم فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد

الأرصاد السعودية تصدر تنبيها مهما للمواطنين

وفاة إعلامي سعودي شهير

كيفية حساب زكاة المال المودع فى البنك

حمزة نمرة وعمرو دياب الأكثر استماعا بـ أنغامي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد 3 أيام من إصابتها.. طفلة مريضة كورونا تفارق الحياة أثناء نومها

تعرف على أسعار بريليانس V6 في السوق المصرية

أسعار ومواصفات تويوتا كورولا موديل 2021