بعد عثوره على لؤلؤة بقيمة خيالية.. صياد تايلاندي خلف القضبان لهذا السبب

بعد أن تصدرت قصة عثوره على لؤلؤة "ميلو" البرتقالية النادرة والتي تُقدر قيمتها بنحو 350 ألف دولار وسائل إعلام دولية الأسبوع الماضي، أُلقي القبض على الصياد التايلاندي "هاتشاي نيومديتشا" وذلك إثر إقامته حفل في حضور أصدقائه بمناسبة ثروته الجديدة في ظل حيازته لمواد مخدرة.





ووفقًا لما أوردته تقارير وسائل إعلام، فإن "هاتشاي نيومديتشا"، البالغ من العمر 37 عامًا، كان قد دعا أصدقاءه إلى محل إقامته بمقاطعة "ناخون سي ثامارات" الواقعة جنوب تايلاند يوم الجمعة الماضي للاحتفال بعد تلقيه عرض بقيمة 10 ملايين بات تايلاندي مقابل اللؤلؤة النادرة.









وعثرت الشرطة على الآلاف من أقراص مخدر "الميثامفيتامين" في منزله بعد تلقي بلاغ من جيرانه الذين اشتكوا من الموسيقى الصاخبة وزعموا أن رائحة مواد مخدرة كانت تصدر من المنزل.





يشار إلى أن تقاريرًا إخبارية متعددة قد تناولت واقعة عثور "نيومديتشا" على لؤلؤة "ميلو" البرتقالية النادرة بالصدفة على أحد الشواطئ التايلاندية أثناء جمع صدف البحر برفقة عائلته في الـ27 من يناير الماضي، وتبين أنها تزن 7.68 جرام، وأعلن الصياد المُعدم في أعقاب ذلك أنه يسعى لبيعها مقابل أعلى سعر، كما أكدت التقارير وجود مفاوضات بين الصياد وعائلته وبين مشترٍ آخر محتمل من الصين لشراء اللؤلؤة النادر مقابل 10 ملايين بات تايلاندي بعد رفضه عرضين آخرين أحدهما بقيمة 5 ملايين بات تايلاندي.









وأفاد تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، بأن الشرطة صادرت الأقراص المخدرة التي عُثِر عليها مخبأة قرب محل إقامة عائلة "نيومديتشا" مساء يوم الجمعة الماضي والتي يُقدر عددها بحوالي 16 ألف قرص، بالإضافة إلى صندوقين يحتويان على مادة غير معروفة؛ وأنكر الصياد ملكيته لصناديق المواد المخدرة، لكن التحقيقات أثبتت وجود بصمات أصابعه على كافة الصناديق.



