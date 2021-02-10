محرومون من المياه.. قرية الشروق في الشرقية تسقط من خريطة التنمية.. شاهد

علي أطراف محافظة الشرقية وتحديدًا علي حدود المحافظة مع محافظة الإسماعيلية يسكن مجموعة كبيرة من أهالي قرية الشروق التابعة للوحدة المحلية بقصاصين الشرق مركز الحسينية لا يجدون نقطة مياه صالحة للشرب أو طريق آدمي يسيرون عليه أو مدارس لأبنائهم أو وحدة صحية تخدم أبناءهم وكل حلمهم في الحياة نظرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بوضعهم علي خريطة القري الأكثر احتياجًا والتي سيتم تطويرهم ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.





نحن نقع علي أطراف محافظة الشرقية متداخلين مع محافظة الإسماعلية بالقرب من محور قناة السويس لا يوجد لدينا طرق ممهدة وأقرب وحدة صحية تبعد عنا بحوالي 25 كيلو مترًا بالإضافة إلي أننا محرومون من المياه الصالحة للشرب ونستعين بالجراكن لكي نقضي احتياجاتنا من المياه.. بهذه الكلمات تحدث أهالي قرية الشروق التابعة للوحدة المحلية بسماكين الشرق بمركز الحسينية لموقع "صدى البلد".





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نفسنا حد يسمع صوتنا ويرحمنا ويرحم أبناءنا وكبار السن والمرضي وغيرهم من المعاناة التي نعيش فيها فمثال البعيد عن العين بعيد عن القلب أصبح صحيحًا ولا أحد ينظر إلينا وبمجرد العلم بمبادرة الرئيس السيسي انتابتنا حالة من الفرحة والسعادة ولكن سرعان ما تحولت الي حزن عندما علمنا أننا غير مدرجون ضمن الـ 41 قرية والتي سيتم تطويرهم.





واستكملت "يسرا" أحدي أهالي قرية الشروق ان القرية تتميز بموقع الفريد فهي تقع علي حدود محافظة الإسماعلية وبالقرب من محور قناة السويس ولكن نظرًا لقلة الخدمات بها لجأ أبناؤها إلى هجرتها والتوجه الي الأماكن الأخري والتي توجد بها خدمات مثل المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي وغيرها.





وأضافت "يسرا" ان القرية تتمتع بثروة زراعية حيث يوجد بها قرابة الـ 50 فدانًا مزروعة بالفعل تمثلها 2 جمعية زراعية وهما جمعية جمعية الثوار وجمعية طلبة بخلاف الأراضي أملاك الدولة ويسكن بها عدد كبير من الأهالي وأبنائهم ولكن في منازل بدائية بسيطة، خاصة أن القرية معدومة تماما من الخدمات البسيطة مثل "الطرق والمياه الصالحة للشرب وغيرها من الخدمات المعدومة من القرية.





واستكمل الحاج "عذت الضواهري" ومجموعة من أهالي القرية حديثهم وإستغاثتهم الموجهة عبر موقع صدي البلد أننا نحلم بنظرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ومن المسئولين بوزارة التنمية المحلية ومحافظة الشرقية بوضعنا علي خريطة التنمية وخاصة ونحن بحاجة الي رصف طريق نادي الصيد وهو مدخل القرية بطول 9 كيلو مترات وبالرغم من أننا حصلنا علي جميع الموافقات وقيام مديرية الطرق بعمل مقايسة منذ حوالي عامين ولكن لا جديد إلي الآن.





وأضاف أهالي القرية اننا بحاجة ايضا الي بناء وحدة صحية خاصة أن الوحدة الصحية الحالية تبعد عن القرية حوالي 25 كيلو متر تقريبا وقمنا بالتبرع بـ 6 قراريط وتم الحصول علي الموافقات المبدئية والملف موجود بالشئون القانونية بديوان عام محافظة الشرقية باسم الوحدة الصحية بقرية الشروق ذمام الوحدة المحلية بقصاصين الشرق ولكن لا جديد إلي الآن.





واختتم الأهالي مطالبهم مؤكدين أنهم في أشد الحاجة الي توصيل مياه صالحة للشرب، خاصة أنهم لا يحصلون علي المياه إلا عن طريق سيارة تأتي إليهم أسبوعيا ويقومون بملء الجراكن لتوفير احتياجاتهم.