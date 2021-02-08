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محافظات

محافظ الشرقية يستقبل بطلة مصر لرفع الأثقال متحدي الإعاقة ويمنحها تروسيكل

الإثنين 08/فبراير/2021 - 02:32 م
صدى البلد
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محمد الطحاوي
استقبل الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية اللاعبة رشا فتح الله عيسي بطلة مصر لرفع الأثقال ( متحدي الإعاقة ) والتي تعاني من إعاقة جسدية ، لمنحها تروسيكل لمساعدتها في الحركة والتنقل وتقديرًا لتفوقها الرياضي رغم إعاقتها والتي لم تمنعها من حصد بطولات الجمهورية في رفع الأثقال، وذلك في حضور سعد الفرماوي، السكرتير العام والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد وزينب عبدالحميد مديرة إدارة خدمة المواطنين بمديرية التضامن الاجتماعي.

أشاد المحافظ بهذا النموذج المشرف، والذي يُصر على مواصلة النجاح وحصد الميداليات الذهبية ورفع اسم المحافظة عاليًا، مؤكدًا أن المحافظة تسعي جاهدة لتلبية كافه احتياجات ذوى القدرات الخاصة والهمم ودمجهم في المجتمع في جميع المجالات ، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاهتمام بهم وتلبية كافة احتياجاتهم.

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وقدمت اللاعبة رشا فتح الله الشكر لمحافظ الشرقية لاستقباله لها اليوم بالديوان العام وتلبية كافة احتياجاتها ومنحها تروسيكل تستخدمه في الحركة والتنقل وتشجيعه لها على مواصلة تفوقها الرياضي وحصد البطولات المحلية والعالمية.

وعلي جانب اخر فقد تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فاعليات اليوم الثاني للحملة القومية لتحصين الماشية ضد مرضي الحمي القلاعية وحمي الوادي المتصدع، وذلك بمقر الوحدة البيطرية بقرية الزنكلون التابعة لرئاسة مركز ومدينة الزقازيق في حضور اللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات والدكتور بركات محمد علي مدير مديرية الطب البيطري.

وأكد المحافظ على ضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض والعمل على زيادة إنتاجيتها لتلبية احتياجات السوق المحلي، مشيرًا إلى ضرورة تعاون كافة الجهات المعنية حتى تحقق الحملة أهدافها المرجوة بما يعود بالنفع على مربي الماشية وصغار المزارعين.

شدد محافظ الشرقية على ضرورة حث وتوعية الفلاحين ومربي الماشية بأهمية التحصين للقضاء على مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، مؤكدًا ضرورة الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة الأمراض والأوبئة أثناء مرور لجان التحصين والفرق الطبية بمقار اللجان أو منازل المربين.

من جانبه أوضح الدكتور بركات محمد علي مدير مديرية الطب البيطري أن المديرية استعدت لتنفيذ الحملة القومية للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية والوادي المتصدع لعام 2021 من خلال 180 لجنة تحصين بقرى المحافظة مقسمة إلي 3 لجان من المديرية و34 لجنة من أقسام الوقاية بالإدارات و143 لجنة من الوحدات البيطرية بالإضافة إلي جاهزية الكوادر الطبية والفنية والأدوات والآلات المشاركة في تنفيذ الحملة.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري ان الحملة تستهدف تحصين 283 ألف رأس ماشية و205 ألف رأس أغنام وماعز لرفع مناعتها ضد الأمراض المختلفة، لافتًا إلى أن لجان التحصين ستقوم بمباشرة عملها في مقار اللجان أو الإنتقال إلى منازل المواطنين والمربين للتحصين والحفاظ على الثروة الحيوانية.
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