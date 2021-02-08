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محافظات

إقبال متوسط على انتخابات نقابة المحامين بالشرقية

الإثنين 08/فبراير/2021 - 12:10 م
صدى البلد
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محمد الطحاوي

شهدت الساعات الأولي لإنطلاق انتخابات اللجنة الفرعية لنقابة المحامين بجنوب وشمال محافظة الشرقية،اليوم، إقبالا متوسطا من الناخبين وسط توتواجد أمنى مكثف والتشديد علي ضرورة الألتزام بالإجراءات الوقائية والإحترازية.

 

ويتنافس على مقعد النقيب بجنوب الشرقية 6 محامين لاختيار واحد منهم  وهم  " عادل عفيفي" و "مجدى الدباوى و" مصطفى المصري" ونبيل الأعصر و" سامح عبد الله" محمد ثروت أباظة" ويتنافس على مقعد الشباب 9  للفوز بمقعد واحد وهم " أحمد محمد شجر" و" إسلام البحراوى" و" محمد فتحى عبد الغنى" ومحمود تفاحة" و" أحمد حشيش" و" محمد شويخ" و" محمد سعيد بدر" ومحمود نبيل" و" حازم اللبودى" ويتنافس 32 محاميا على مقاعد المحاكم الجزئية للفوز ب7 مقاعد عن محاكم" بلبيس ومنيا القمح والعاشر من رمضان ومشتول السوق وابو حماد والقرين".

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وعلي جانب أخر فإنه يتنافس فى انتخابات نقابة محامين شمال الشرقية،  على مقعد النقيب 6 محامين وهم كل من "ممدوح عجينة" و" طلعت عشماوى" و" مصطفى البحطيطى" و" عبد الله شريف" و" متولى محمود" والسيد أبو العنين" وعلى مقعد الشباب 5 محامين وهم " أحمد حلمى" و" السيد سبيرو" و" محمد عاطف" و" وسام شريف" و" محمد العزونى"  و9 مقاعد بالمحاكم الجزئية وهى" ديرب نجم و وكفر صقر وأولاد صقر وههيا وأبو كبير الإبراهيمية والصالحية الجديدة، و فاقوس و الحسينية، التى يتنافس على مقاعدها 4 محامين.

إقبال متوسط على انتخابات نقابة المحامين بالشرقية
إقبال متوسط على انتخابات نقابة المحامين بالشرقية
إقبال متوسط على انتخابات نقابة المحامين بالشرقية
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