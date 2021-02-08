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حوادث

المشدد 10 سنوات للمتهمين بمحاولة قتل شخص بالشرقية

الإثنين 08/فبراير/2021 - 10:14 ص
صدى البلد
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محمد الطحاوي

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار سامى بيومى  حكمها بالسجن المشدد 7 سنوات لعامل، و 10 سنوات لـ 2 آخرين، لقيامهم بالشروع فى قتل عامل بطلق خرطوش فى الوجه والرأس في أبو كبير بسبب خلافات بينهم.

 

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغا من مستشفى أبوكبير  بوصول المجنى " السيد م " 25 سنة مقيم بقرية الغابة" التابعة لدائرة مركز أبو كبير، مصابا بطلق خرطوش فى الوجه والرأس.

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وعلي الفور تم تشكيل فريق بحث وتبين من التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من " أحمد م  " 23 سنة عامل ، جار المجنى عليه، و" محمد م " و" حسينى أ "، جيران المجنى عليه ، وذلك بسبب خلافات بينهم وبين المجنى عليه.

 

وأضافت التحريات الن المتهمين قامو بالتربص للمجني عليه وقامو بالإعتداء عليه  قاصدين قتله ، ولكن إصاباته لم تودى بحياته، وتم ضبط الأول فيما لاذ باقى المتهمين بالهرب ، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق محبوسا علي ذمة القضية رقم 9355 لسنة 2020 جنايات مركز شرطة أبوكبير والتى أصدرت حكمها المتقدم.

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