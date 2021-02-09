هل صبغ الشعر بالحنة السوداء ينقض الوضوء؟.. مستشار المفتي يجيب

أجاب الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع على صفحة دار الإفتاء عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مضمون السؤال: هل صبغ الشعر بالحنة السوداء ينقض الوضوء؟

ورد عاشور، قائلًا: إن الشرع حدد نواقض الوضوء في خروج الريح أو التبول أو التبرز أو النوم وبالتالي فالحنة سواء كانت سوداء أو أي لون آخر لا تنقض الوضوء.

وأشار الى أنه يجب التوضيح هنا أن أي شيء يمنع وصول الماء لأعضاء الجسم يجب إزالته قبل الوضوء والواقع أن الحنة لا تمنع وصول الماء للبشرة وبالتالي فهي لا تمنع الوضوء.



زوجتى تعانى من كثرة الشيب فى شعرها فهل لها أن تصبغه ؟.. سؤال أجاب عنه الدكتور صبري عبدالرؤوف، أستاذ بجامعة الأزهر، وذلك خلال برنامج "السائل والفقيه" المذاع عبر موجات إذاعة القرآن الكريم.

وأوضح أن الشيب الذى يظهر فى الشعر قد يكون لكبر السن وقد يكون لعوامل وراثية، فعلى زوجتك أولًا أن تذهب للطبيب ليبين لها سبب ذلك لأن مسألة الشيب هذه قد تحتاج إلى أمور غذائية معينة، ثم بعد ذلك إذا أرادت أن تصبغ شعرها عليها ان تستعمل الحناء فلا باس فى هذه المسألة.

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هل صبغ الشيب سنة نبوية؟

قال الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء ومفتي الديار المصرية السابق، إن صبغ الشيب سنة جاء بها الإسلام، وتكون في شيب الرأس واللحية للرجال، مضيفا أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لما رأى الشيب في شعر أبو قحافة القرشي التيمي، والد أبِي بكر الصّديق، قال "غيّروا هذا بشيء، واجتنبوا السواد".



وردا على سؤال: "ما حكم صبغ الرجل لشعره؟، أجاب جمعة قائلا إن البعض يريد أن يعود بشبابه مرة أخرى، فمسألة الكبر في العمر هي قضية نفسية في المقام الأول، فإذا تعاجزت عجزت، وإذا تشاببت شببت، لذلك يجوز تغيير لون الشعر إلى الأحمر أو الأصفر، ويراعى أن يكون لونا مناسبا وليس أضحوكة مثل البرتقالي".



وأشار علي جمعة، إلى أن الإنسان يميل إلى اللون الداكن وهو قريب من السواد وليس بسواد، موضحا أن من السنة النبوية تغيير الشيب، واجتناب السواد الذي اختلف حوله الفقهاء.



«الإفتاء»: يجوز للرجل صبغ الشعر الأبيض لإخفاء معالم «الشيب»