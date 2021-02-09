أكسفورد تحقق في إمكانية محاربة السلالات الجديدة بلقاحها المضاد

أعلنت جامعة "أوكسفورد" البريطانية، إنه جار التحقق مما إذا كان الأمر يحتاج لقاحًا جديدا لمواجهة تحورات فيروس كورونا المستجد أم لا مع إصابة الكثيرين بالسلالة الجديدة.





قالت صحف بريطانية، إن الفيروسات وتحورها ليس مفاجئًا، وفي الواقع يمكن توقع استمرارها، كما إن السلالات التي تحورت في جنوب إفريقيا تفعل هذا بالضبط.





وهذا يعني أن جميع اللقاحات التي تم إنتاجها حتى الآن من المرجح أن تعمل بشكل أقل فعالية ضد هذا البديل.





أكد فريق منظمة الصحة العالمية في مدينة ووهان الصينية المعني بالتحقيق في منشأ فيروس كورونا "كوفيد-19"، العثور على "أدلة مهمة" حول علاقة سوق المأكولات البحرية في المدينة بتفشي المرض.









وتوقع بيتر دازاك، عضو بعثة الصحة العالمية الموجودة في ووهان أن يتوصل العلماء إلى النتائج الرئيسية قبل مغادرة الصين في 10 فبراير الجاري، بحسب وكالة "بلومبيرج".









وأضاف عالم الحيوانات البريطاني المقيم في الولايات المتحدة، أن المجموعة المكونة من 14 عضوا تعاونت مع الخبراء في الصين، وزارت النقاط الساخنة الرئيسية ومراكز البحث للكشف عن بعض الأدلة الحقيقية حول ما حدث.









ويسعى خبراء الصحة العالمية لمعرفة كيفية انتشار فيروس كورونا الذي انتشر في ووهان منذ ديسمبر 2019، قبل أن يتسبب في أسوأ عدوى منذ نحو قرن.



