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منوعات

كابوس.. أم تكتشف إصابة ابنتيها الوحيدتين بمرض خطير وتعلن مفأجاة

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 12:47 م
أم تكتشف إصابة ابنتيها
أم تكتشف إصابة ابنتيها الوحيدتين بمرض خطير
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يارا زكريا
وصفت أم تبلغ من العمر 32 عامًا حياتها بأنها «كابوس مؤلم» بعد تعرضها لصدمتي مرض ابنتيها الوحيدتين بمرض خطير بفارق زمني بسيط بين إصابتهما حيث شخصت، لاسي، صاحبة الـ 10 سنوات، بنوع شرس من سرطان الدم -، وبعد بضع سنوات فقط من ولادة فتاة ثانية، تدعى إيموجين، علمت الأسرة إصابتها أيضًا بنوع من سرطان الدم.

ووفقًا لصحيفة «ميرور» البريطانية تلقت بنات كلير بروسي من مقاطعة أبردينشاير شمال شرقي اسكتلندا العلاج في المستشفي  ومن المقرر أن ينهيانه في يونيو هذا العام، واحتفالًا بهذا المناسبة قرر والدي الفتاتين عقد حفل زفاف لهما من جديد في اللحظة التي ينهوا فيها علاجهما، وأضافت الأم: «حاولت دائمًا النظر إلى الجانب الإيجابي في الأمر، حيث كان من المؤسف تشخيص إصابة طفلتي بالسرطان، ومن حسن حظهما أنهما يعيشان».  

وأشارت الأم إلى أن ابنتها لاسي دخلت إلى المستشفى في عمر 3 أسابيع بد إصابتها بعدوى  فيروسية، ومنذ ذلك الحين تزور المستشفي كل شهر بسبب مشاكل مختلفة في التنفس، وشحوب اللون، واللون الأزرق حول الشفاه إلى أن اكتشفا أخيرًا عندما بلغت 7 أشهر أن لديها سرطان الدم النخاعي الحاد.

وتابعت الأم الثلاثنية أن الكابوس زاد عندما علمت بإصابة ابنتها الثانية إيموجين حيث بدأ الأمر معها بداية بإعياء بسيط أيضًا، وبعد أخذها للفحص وجدتها مصابة بتضخم في الطحال، وكانت ساقا الطفلة مليئة بالكدمات حتى  تم تشخيصها بمرض سرطان الدم الليمفاوي الحاد وبدأ العلاج على الفور.

واضطرت العائلة للسفر إلى مدينة أبردين باسكوتلندا ثلاث مرات في الأسبوع لتلقي العلاج في رحلات تستمر ذهابا وإيابا لمسافة 110 أميال كل يومين وكانت مرهقة للغاية، لكن شفاء الأطفال كان يستحق ذلك.

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