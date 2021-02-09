مواصفات بي إم دبليو 520i LCI موديل 2021 في مصر .. صور

اعلن احد تجار وموزعي السيارات في مصر عن توافر السيارة بي إم دبليو BMW 520i LCI موديل 2021 للبيع في مصر بمواصفات مبهرة كالعادة من الصانع الالماني، حيث تتوافر بالسيارة جنوط بي إم دبليو قياس 20 بوصة مع تبطين للسقف من برنامج BMW Individual بلون أنثراسايت Fine ولمسات خشبية "Fineline" Cove ولمسات كرومية وعدادات خاصة سينساتيك.

السيارة بي إم دبليو BMW 520i LCI موديل 2021 تتضمن العديد من مواصفات الرفاهية وابرزها تعديل المقاعد بصورة كهربائية مع ذاكرة و نظام مكبر الصوت Hi-FI و مكبر صوت 205 واط مع 12 مكبر صوت و سقف زجاجي كهربائي و ستائر للشمس و زجاج للحماية من الشمس.BMW 520i LCI معززة بمرايا فيها خاصية منع الانبهار و مساعدة الانتباه و التحكم الديناميكي بالثبات (DSC) و نظام المكابح المانعة للانغلاق (ABS) و التحكم في الفرامل عند الملفات (CBC) و مصابيح BMW الليزرية من الكروم و مساعدة الاضاءة العالي .ابدع الصانع الالماني في تحديث التصميم بشبكة تهوية نشطة و مساعد ركن و مراقبة مسافة الركن الأمامية والخلفية و كاميرا الرؤية الخلفية و عجلة قيادة بفرش جلدي رياضية متعددة الوظائف مع التحكم في السرعة مع وظيفة الكبح و شاشة عرض أمامية و اتصال بلوتوث و الإضاءة المحيطة المبهرة .بي إم دبليو BMW 520i LCI فيها تكييف هواء أوتوماتيكي رباعي المناطق و Ambient Air Packaqe و شاشة تحكم مقاس 12.3 بوصة و عدادات 12.3 بوصة و نظام ملاحة و iDrive مع شاشة 7 بوصة ومع تحكم باللمس و مساعد شخصي ذكي.