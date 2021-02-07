بي إم دبليو تكشف عن وظيفة ديجيتال كي بلاس.. تفاصيل

كشفت شركة عملاق السيارات الالمانية بي إم دبليو عن توسيع وظائف المفتاح الرقمي، الذي يتيح فتح السيارة، وتشغيلها عن طريق تطبيق ذكي.
وأوضحت الشركة أن وظيفة ديجيتال كي بلاس، سيتم استعمالها لأول مرة في سيارة بي إم دبليو ix ، نظرا لأن الموديلات القديمة ، ولكنها تفتقر إلى الشريحة .
وتعتبر هذه الوظيفة هي أول ترقية منذ طرح المفتاح الرقمي، خلال عام 2018، كما أنها ستروج شركة بي إم دبليو للمفتاح الرقمي باعتباره جزءا من تطبيق MY BMW
كما اعتمدت شركة بي إم دبليو في معيارها على الكثير من التقنيات المتوفرة مثل تقنية GSMA ، مع تقنية البلوتوث ، وتقنية اتصالات المجالات القريب NFC .
وأوضحت الشركة أن وظيفة ديجيتال كي بلاس، سيتم استعمالها لأول مرة في سيارة بي إم دبليو ix ، نظرا لأن الموديلات القديمة ، ولكنها تفتقر إلى الشريحة .
وتعتبر هذه الوظيفة هي أول ترقية منذ طرح المفتاح الرقمي، خلال عام 2018، كما أنها ستروج شركة بي إم دبليو للمفتاح الرقمي باعتباره جزءا من تطبيق MY BMW
كما اعتمدت شركة بي إم دبليو في معيارها على الكثير من التقنيات المتوفرة مثل تقنية GSMA ، مع تقنية البلوتوث ، وتقنية اتصالات المجالات القريب NFC .
يذكر أن شركة بي إم دبليو الألمانية أن الجيل القادم من الفئة السابعة ستحصل على إصدار كهربائي بالكامل ، وستحمل السيارة اسم بي ام دبليو, وتعتبر أقوى طرازات الفئة السابعة على الإطلاق، بقوة تزيد عن 650 حصان، كما ان السيارة لديها قوة أكبر بكثير من بي ام دبليو M760i xDrive الحالية، وتأتي بقوة 600 حصان من محرك V12 مزدوج التيربو 6600 سي سي.