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سيارات

مواصفات خارقة للسيارة بي ام دبليو BMW I7 .. صور

الجمعة 05/فبراير/2021 - 10:03 م
بي ام دبليو BMW I7
بي ام دبليو BMW I7
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اشرف عطية
أكدت شركة بي ام دبليو BMW عملاق صناعة السيارات الألمانية أن الجيل القادم من الفئة السابعة سيحصل على إصدار كهربائي بالكامل، ومن المتوقع أن يأتي تحت اسم بي ام دبليو BMW I7 , وستكون أقوى طرازات الفئة السابعة على الإطلاق، بقوة تزيد عن 650 حصان، وهي قوة أكبر بكثير من بي ام دبليو M760i xDrive الحالية، والتي تأتي بقوة 600 حصان من محرك V12 مزدوج التيربو 6600 سي سي.

وهناك نسخة أقل قوة من السيدان الكهربائية قيد التطوير، والتي ستأتي ببطارية سعة 80 كيلوواط/س التي يتم استخدامها في i4، مع مدى يبلغ حوالي 480 كم للشحنة الكاملة، ويُتوقع أن تحصل على قوة تبلغ حوالي 536 حصان، وبالنسبة للتصميم، فيتوقع التقرير أن لغة التصميم الجديدة من بي ام دبليو سيتم استخدامها في بي ام دبليو BMW I7.

وحتي اليوم لم تعلن شركة بي ام دبليو BMW  أي تفاصيل رسمية حول السيدان الكهربائية الرائدة القادمة بي ام دبليو BMW I7 والتي ستكون منافس شرس للسيارة مرسيدس EQS، في حين أكدت اللقطات التجسسية أن السيارة قيد التطوير بالفعل وسيتم طرحها قريبا.

ستحصل بي ام دبليو BMW I7 ، على مدى يبلغ حوالي 699 كم للشحنة الكاملة، وهو رقم ممتاز لسيارة سيدان فاخرة كبيرة. وببطارية تبلغ سعتها 120 كيلوواط/س.

ستأتي م بي ام دبليو BMW I7 بتقنيات مساعدة سائق متطورة، وأن يتم تدشينها في وقت ما في عام 2022، على أن تُطرح للبيع كموديل 2023، ويُمكن أن تُمهد لها بي ام دبليو في وقت لاحق من هذا العام.

,ستتميز بي ام دبليو BMW I7 بحصولها علي خطوط  زرقاء، مع جنوط ديناميكية، كما أظهرت اللقطات التجسسية أنها ستحصل على مصابيح أمامية أقل حجمًا لأنه كما نعلم اتجاه العملاق الألماني في الأجيال الجديدة.
مواصفات خارقة للسيارة بي ام دبليو BMW I7 .. صور
مواصفات خارقة للسيارة بي ام دبليو BMW I7 .. صور
مواصفات خارقة للسيارة بي ام دبليو BMW I7 .. صور
مواصفات خارقة للسيارة بي ام دبليو BMW I7 .. صور
مواصفات خارقة للسيارة بي ام دبليو BMW I7 .. صور
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