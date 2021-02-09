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فن

بفستان ذهبي.. نوال الزغبي تخطف أنظار متابعيها في أحدث ظهور لها

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 01:38 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
نشرت المطربة نوال الزغبى صورة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت نوال الزغبى في الصورة بفستان ذهبى لامع ومكياج صاخب، ووضعت تاجا على رأسها.

على جانب آخر، حققت أغنية "القوية" للنجمة الذهبية نوال الزغبي، 5 ملايين مشاهدة، بعد طرحها في مطلع عام 2020، عبر القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

أغنية "القوية" لـ نوال الزغبي، من کلمات مازن ضاهر، ألحان فضل سلیمان، توزیع جیمی حداد، میکس وماسترینج: محمد المقهور.

يذكر أن آخر ألبومات نوال الزغبي، ألبوم "كده باي"، ويضم 10 أغانٍ متنوعة، تعاونت فيها مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين، منهم أمير طعيمة، أيمن بهجت قمر، خالد تاج الدين، عمرو مصطفى، نديم الشاعرى، عمرو المصرى، توما، إلهامى دهيمة. 
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