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الأرصاد الجوية تنصح المواطنين بعدم تخفيف ارتداء الملابس الشتوية.. فيديو

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 01:49 م
حالة الطقس
حالة الطقس
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ياسمين القصاص
قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة سوف تفوق معدلاتها الطبيعية بالنسبة لهذا الوقت من العام، حيث إن درجات حرارة سوف تشهد ارتفاعا ويسود شعور بالدفء أثناء ساعات النهار مع سطوع تام لأشعة الشمس.

وحذرت شاكر، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، من تخفيف الملابس والاستمرار في ارتداء الملابس الشتوية خاصة مع دخول ساعات الليل والتي تنخفض معها درجات الحرارة بشكل كبير.

وكشفت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، عن أن درجات الحرارة تتراوح العظمى بحلول منتصف الأسبوع بين 25 إلى 26 درجة.

وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس بارد ليلا على القاهرة والوجه البحرى، بارد على السواحل الشمالية، بارد  على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم، الثلاثاء:

القاهرة العظمى 26 درجة والصغرى 14 درجة

 الإسماعيلية العظمى 28 والصغرى 12 درجة
 
 السويس العظمى 27 درجة والصغرى 14 درجة
 
العريش العظمى 25 درجة والصغرى 13 درجة

شرم الشيخ العظمى 26 درجة والصغرى 16 درجة

الغردقة العظمى 26 درجة والصغرى 15 درجة.
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