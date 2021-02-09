الأرصاد الجوية تنصح المواطنين بعدم تخفيف ارتداء الملابس الشتوية.. فيديو

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة سوف تفوق معدلاتها الطبيعية بالنسبة لهذا الوقت من العام، حيث إن درجات حرارة سوف تشهد ارتفاعا ويسود شعور بالدفء أثناء ساعات النهار مع سطوع تام لأشعة الشمس.





وحذرت شاكر، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، من تخفيف الملابس والاستمرار في ارتداء الملابس الشتوية خاصة مع دخول ساعات الليل والتي تنخفض معها درجات الحرارة بشكل كبير.





وكشفت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، عن أن درجات الحرارة تتراوح العظمى بحلول منتصف الأسبوع بين 25 إلى 26 درجة.



