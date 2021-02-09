ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مصممة حقائب: بوفق بين شغلي ودراستي وموهبتي وأحصل على أعلى الدرجات..فيديو

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 02:42 م
صدى البلد
Advertisements
آيات أحمد
قالت فريدة دراج، مصممة حقائب، إنها بدأت تنمى موهبتها من خلال العمل فى صناعة الهاند ميد، والإكسسوارات، والكوروشيه، مضيفة: بدأت فى العمل فى عمل إكسسوارات هاند ميد وبدأت فى صنع علبة مناديل من الخرز حتى وصلت إلى ان أصبح لديها براند، وأصبحت أصنع شنط هاند ميد من الكورشيه والخرز.

وأضافت دراج، خلال حديثها ببرنامج " حلو الكلام" المذاع على فضائية " صدى البلد"، أنها بدأت تصنع شنط بالخشب واللولى، مشيرًا إلى أن الشنطة عليها اقبال كبير.

وتابعت أنها اختارت اسم مميز للبراند لكى يكون أكثر رواجًا بين البنات، مضيفة : "بعرف افوق بين دراستى وشغلى وموهبتى كويس جدًا واحصل على أعلى الدرجات".

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

معرض للمنتجات البيئية لتشجيع أعمال الهاند ميد للفتيات بالعريش

مناسبة لى كأم.. إيثار مهندسة معمارية اتجهت لصنع عرائس الاميجورومي

أول فاشون شو لأصحاب القدرات الخاصة في مصر.. فيديو

إسراء خريجة تربية فنية تبيع إكسسوارات بالشارع: نفسي أمتلك محل وبراند.. صور

فوانيس رمضان وإكسسوارات.. كريمان حولت غرفتها لورشة نحاس أصفر.. شاهد

لن تتوقعي.. 3 استخدامات مدهشة لـ الهاند بلندر

ترشيحاتنا

بعد فوز البايرن.. شوبير: علي معلول خارج حسابات الأهلي في مواجهة بالميراس

هتك عرض 4 رجال.. إحالة طبيب أسنان شهير للجنايات

مقارنة بين نيسان صني 2021 الشكل الجديد المنتظر طرحها في مصر والشكل القديم 2020

بسبب أبو جبل.. رحيل أحد أفراد الجهاز الفني بالزمالك

شاهد.. شيما صابر تعلن عن حملها

اكتشاف يغير التاريخ.. العثور على اسم ملكة فرعونية جديدة لأول مرة في التاريخ

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة الصحة والمرأة.. فرش المكياج تصيبك بهذا المرض.. وإطلالات إيفانكا ترامب بعد الخروج من البيت الأبيض

يمسكان بأيدي بعضهما.. اللقطة الأخيرة لزوجين مسنين قبل وفاتهما بـ كورونا

مواصفات بي إم دبليو 520i LCI موديل 2021 في مصر .. صور