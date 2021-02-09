مصممة حقائب: بوفق بين شغلي ودراستي وموهبتي وأحصل على أعلى الدرجات..فيديو

قالت فريدة دراج، مصممة حقائب، إنها بدأت تنمى موهبتها من خلال العمل فى صناعة الهاند ميد، والإكسسوارات، والكوروشيه، مضيفة: بدأت فى العمل فى عمل إكسسوارات هاند ميد وبدأت فى صنع علبة مناديل من الخرز حتى وصلت إلى ان أصبح لديها براند، وأصبحت أصنع شنط هاند ميد من الكورشيه والخرز.





وأضافت دراج، خلال حديثها ببرنامج " حلو الكلام" المذاع على فضائية " صدى البلد"، أنها بدأت تصنع شنط بالخشب واللولى، مشيرًا إلى أن الشنطة عليها اقبال كبير.





وتابعت أنها اختارت اسم مميز للبراند لكى يكون أكثر رواجًا بين البنات، مضيفة : "بعرف افوق بين دراستى وشغلى وموهبتى كويس جدًا واحصل على أعلى الدرجات".



