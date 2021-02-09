التربية النوعية بسوهاج تختتم معسكرها التدريبي الرياضي الأول.. وتكرم المشاركين

شهد الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج ، صباح اليوم، ختام فعاليات المعسكر الرياضي التدريبي الأول الذي نظمته كلية التربية النوعية في الفترة من ٢٥ يناير حتي ٩ من فبراير الجارى بعنوان "صحتك في الرياضة"، وذلك علي ملاعب المدينة الجامعية للطالبات بمقر الجامعة القديم بمشاركة ١٥٠ طالبا وطالبة.





جاء ذلك بحضور الدكتورة زينب محمود القائم بعمل عميد الكلية، الدكتور إبراهيم البرعى القائم بعمل عميد كلية التربية الرياضية، الدكتور أحمد عبدالله المشرف علي المنشآت الرياضية، الدكتورة لمياء شعبان وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، صبري محمد مدير إدارة رعاية الشباب المركزية، مصعب صبري مدير رعاية الشباب بالكلية، ونخبة من أعضاء هيئة التدريس.





وأكد الدكتور أحمد عزيز أهمية النشاط الرياضي في بناء الشخصية المتوازنة للطلاب، وتدريبهم علي العمل الجماعي وتحمل المسئولية، إلى جانب اكتشاف وتطوير مواهبهم، وإشباع ميولهم عن طريق ممارسة الأنشطة الرياضية بطريقة إيجابية للاستفادة المثلي من أوقات الفراغ، مشيدًا بتميز المعسكر وتنوع مجالاته التي تساهم بشكل مباشر في نشر الوعي والثقافة الرياضية، وأيضًا رفع المستوى الفني والمهاري للفرق الرياضية بالجامعة، الأمر الذي ظهر واضحاََ في البرنامج الرياضي الذي نُفذ بالمعسكر، مقدمًا خالص الشكر والتقدير لجميع القائمين علي تنظيم المعسكر من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية والطلاب المشاركين.









وقالت الدكتورة زينب محمود، أن الطلاب التزموا بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد خلال فترة إقامة المعسكر، حيث تم تقسيمهم إلى ٣ مجموعات منعاََ للتزاحم، مضيفة أن فعاليات ختام المعسكر شملت تكريم الطلاب المشاركين في كافة الفعاليات، وتكريم لجنة تحكيم المسابقات التي ضمت نخبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس بالكلية.





وأضاف مصعب صبرى، أن رئيس الجامعة كرم الطلاب الحاصلين علي المراكز الثلاث الأولى في مسابقات (التصوير الفوتوغرافي، أحسن قارئ للقرآن الكريم، أفضل تسجيل صوتي، وأفضل تصميم ماكيت للوجو الكلية)، والتي تمت عن طريق "الأون لاين".



