الأهلي يتفوق على الزمالك بـ 100 مركز في التصنيف العالمي للأندية





وأصدر موقع " football database"، تصنيف الأندية على مستوى العالم، حيث جاء بايرن ميونخ الألماني في الصدارة، وحل مانشستر سيتي الإنجليزي ثانيا وأتلتيكو مدريد ثالثا وبرشلونة رابعا وباريس سان جيرمان خامسا.





وحل الأهلي في المركز الـ 36 حاليا بفارق 100 مركز عن الزمالك صاحب المركز الـ 136.





وجاء فريق بالميراس البرازيلي الذي سيواجه الأهلي في كأس العالم للأندية الخميس المقبل في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع، في المركز الـ 45 عالميا.









تفوق النادي الأهلي على غريمه الزمالك في التصنيف الأخير للأندية على مستوى العالم.