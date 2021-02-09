الحماية المدنية تسيطر على حريق نشب بشقة سكنية بدمياط

شب حريق هائل باحدى الوحدات السكنية في أحد المستشفيات الخاصة بمدينة دمياط ، بسبب شحن الهاتف المحمول.





كان قد تلقي اللواء خالد ابراهيم مدير أمن دمياط اخطارا بنشوب حريق هائل باحدى الشقق السكنية ، وانتقل على الفور رجال الحماية المدنية للسيطرة على الحريق .





وتمكنت قوات الحماية المدنية من نشوب الحريق الذى شب بإحدى الوحدات السكنية في الطابق الثامن بمبنى أحد المستشفيات الخاصة بمدينة دمياط الواقع بمنزل الكوبرى العلوى بمنطقة السنانية بمدينة دمياط ولم يسفر الحريق عن ثمة خسائر مادية أو بشرية .



