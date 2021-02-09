كواليس جلسة عبد الحليم علي مع محمد عبد الشافي

عقد عبد الحليم علي مدير الكرة بنادي الزمالك، جلسة مع محمد عبدالشافي ظهير أيسر الفريق الأول، على هامش المران الجماعي المقام حاليا على استاد عبد اللطيف أبو رجلية.





وتحدث عبد الحليم علي مع عبد الشافي على أهمية دوره داخل الفريق، وأنه دوره ليس فنيا فقط داخل الملعب، بل أيضا له دور كبير خارج الملعب باعتباره أحد كباتن الفريق.





وأدى عبد الشافي عقب الجلسة، تدريبات تأهيلية للتعافي من الإصابة التي لحقت به في لقاء الأهلي في الموسم الماضي ببطولة الدوري الممتاز.



