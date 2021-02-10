بعد قليل .. قطع المياه عن عدة مناطق بالإسكندرية لمدة 8 ساعات| أماكن ومواعيد

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، في بيان لها، عن ضعف وانقطاع المياه عن مناطق (المعمورة ـ ابو قير ـ الطابية )، اليوم الأربعاء الموافق 10 فبراير 2021، ، لمدة 8 ساعات، بدءا من الساعة 10 صباحًا وحتى السادسة مساءً نفس اليوم.





وأرجعت الشركة فى بيانها الصادر حول الأمر، أن سبب الانقطاع لأعمال الإحلال والتجديد بخط 1500 مم الناقل للمياه المغذي لمحطة مياه المعمورة ، الذي سيترتب عليه قطع الخدمة عن المناطق المذكورة أعلاه بالمدد المحددة سلفا.





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وناشدت الشركة في بيانها المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، كما نوهت إلى أن الشركة ستوفر سيارات مياه نقية للمناطق المتأثرة، يمكن طلبها من خلال الاتصال بالخط الساخن 125.





وعلى صعيد آخر، أعلن المهندس محمد بدوى عسل، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط، أن إجمالي الاستثمارات في قطاعي مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة دمياط بلغ 816.5 مليون جنيه خلال العام المنقضي 2020، مؤكدًا المتابعة المستمرة من جانب وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحافظ دمياط، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، لتحقيق الرؤية الحالية للدولة لدعم البنية التحتية، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.





وأوضح الإنفوجراف الذي أعدته الشركة، أنه في قطاع مياه الشرب، تم الانتهاء من تطوير وتأهيل محطتي مياه دمياط، وكفر سليمان، بتكلفة 159 مليون جنيه، وإحلال وتجديد شبكات مياه الشرب لـ31 مشروعًا بقيمة 30 مليون جنيه.





وأشار إلى أنه تم تنفيذ 8 مشروعات في قطاع الصرف الصحي بقيمة 419 مليون جنيه، وتشمل روافع صرف صحي (الغوابين – سيف الدين – اللوزي – العطوي – الكاشف – السواحل – عزب النهضة – توسعات محطة رأس البر)، بجانب مشروعات الصرف الصحي بالمشاركة المجتمعية والتي تقدم خدمة الصرف الصحي للقرى المحرومة، حيث شملت تنفيذ شبكات ومحطات الرفع وخطوط الطرد بمحطتي (رافع عبد القادر 2 – محطة صرف صحي بطبل)، بتكلُفة إجمالية 50 مليون جنيه، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ 5 مشروعات إحلال وتجديد لشبكات الصرف الصحي بقيمة 18 مليون جنيه.