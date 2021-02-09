رسميا.. الإمارات خامس دولة تصل إلى المريخ عالميا





وحققت الإمارات بذلك، أول إنجاز فضائي عربي، بعد وصول المسبار إلى كوكب المريخ.





وقال ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد في معرض تعليقه على تلك المناسبة: " نبارك للإمارات قيادة وشعبًا هذه الفرحة التي لا توصف بوصول مسبار الأمل إلى المريخ .. ولن ننسى الشيخ زايد وهذا اليوم يذكرنا به...رحلة الوصول للمريخ بدأت من الشيخ زايد وفريق عمل مسبار الأمل يتوجها اليوم".





من جانبه، قال حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد: "مبروكين الوصول للمريخ وتسجيل التاريخ.. تمت المهمة بنجاح".





وانضمت الإمارات بذلك إلى كل من الولايات المتحدة، وروسيا، والصين، ووكالة الفضاء الأوروبية، الذين صعدوا إلى المريخ.

أصبحت الإمارات خامس دولة عالميًا تصل إلى المريخ، وذلك بعد نجاح مهمة مسبار الأمل في الوصول إلى كوكب المريخ.