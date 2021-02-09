ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أحمد أبو زيد: مصر الشريك التجاري الأول في أفريقيا لكندا خلال عام 2019-2020

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 06:39 م
السفير أحمد ابو زيد
السفير أحمد ابو زيد سفير مصر في كندا
Advertisements
عادل نصار
قال السفير أحمد ابو زيد سفير مصر في كندا، إن المصريين في كندا عددهم يصل لـ 300 ألف مصري، مضيفا أن بعضهم وصل لمناصب سياسية واقتصادية كبيرة وكندا تعترف بأهمية الجالية المصرية.

وأضاف أبو زيد، في حوار عبر زوم، مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن كندا لها اهتمامات خاصة في قطاع التنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أنها قدمت دعم قوي لمصر يجعلها شريك تنموي حقيقي لمصر.

وأضاف ان كندا دولة متقدمة في التعليم وتطرح فرص للطلبة المصريين جيدة وليس التعليم فيها مكلفا بشكل كبير مثل أمريكا أوروبا.

و أشار إلى أن مصر الشريك التجاري الأول في أفريقيا لكندا في عام 2019-2020.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

اهتمام واسع من التعليم العالي بمنظومة البعثات والمصريين بالخارج.. عبد الغفار: متابعة الرئيس للمبعوثين يعكس اهتمام الدولة بالبحث العلمي.. وتكريم الفائزين بجوائز وأوسمة عالمية

اهتمام واسع من التعليم العالي بمنظومة البعثات والمصريين بالخارج.. عبد الغفار: متابعة الرئيس للمبعوثين تعكس اهتمام الدولة بالبحث العلمي

سفير مصر بكندا يناقش سبل التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي

بعد الحصول على أعلى أوسمة كندية .. هدى المراغي: فخورة بتمثيل مصر في كندا ولن أتأخر عن بلدى

لم تنس وطنها ونقلت خبراتها له.. وزيرة الهجرة تهنئ الدكتورة هدى المراغي على أرفع وسام فى كندا

العلم المصري يظهر على شلالات نياجرا لأول مرة

ترشيحاتنا

هزة أرضية تضرب شمال الإسكندرية بقوة 3.5 ريختر

أندرياس بريمه أسطورة ألمانيا لـ صدى البلد: أحببت محمد الشناوي.. ومستوى الأهلي أبهرني

رجل فاضي.. نجم الأهلي يرد على منتقدي أداء الفريق أمام البايرن

رسميا.. قناة بي إن سبورت المفتوحة تنقل مباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي

نتائج كارثية ومدير فني جديد.. كل ما تريد معرفته عن مولودية الجزائر قبل مواجهة الزمالك

الأهلي يتفوق على الزمالك بـ 100 مركز في التصنيف العالمي للأندية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة تكشف عن حالة مرضية عند الرجال تؤدي إلى الزهايمر

خبر حزين للرجال .. فقدان حاسة الشم يؤثر على ممارسة العلاقة الزوجية

دراسة: 5 أمراض وراء زيادة خطر الإصابة بـ عدوى كورونا