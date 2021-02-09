أحمد أبو زيد: مصر الشريك التجاري الأول في أفريقيا لكندا خلال عام 2019-2020

قال السفير أحمد ابو زيد سفير مصر في كندا، إن المصريين في كندا عددهم يصل لـ 300 ألف مصري، مضيفا أن بعضهم وصل لمناصب سياسية واقتصادية كبيرة وكندا تعترف بأهمية الجالية المصرية.





وأضاف أبو زيد، في حوار عبر زوم، مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن كندا لها اهتمامات خاصة في قطاع التنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أنها قدمت دعم قوي لمصر يجعلها شريك تنموي حقيقي لمصر.





وأضاف ان كندا دولة متقدمة في التعليم وتطرح فرص للطلبة المصريين جيدة وليس التعليم فيها مكلفا بشكل كبير مثل أمريكا أوروبا.





و أشار إلى أن مصر الشريك التجاري الأول في أفريقيا لكندا في عام 2019-2020.



