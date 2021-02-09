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توك شو

كان داخل خسران.. أمير طعيمة: الأهلي لم يحقق مكاسب من مباراة البايرن

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 02:06 ص
صدى البلد
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عادل نصار
قال الشاعر أمير طعيمة، إن وجود النادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية واللعب أمام البايرن شئ كبير ووصول جيد، متابعًا: "كان لابد من الأمل قبل المباراة، أنت داخل المباراة خسران".

وأضاف "طعيمة"، خلال تحليل مباراة الأهلي والبايرن، ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر قناة "القاهرة والناس"، أنه استغرب من الروح السلبية من قبل بعض المحللين قبل مباراة البايرن، مضيفًا: "أنا شخصيًا مش مبسوط بالماتش مفيهوش إنجاز".

وأوضح أن لاعبي البايرن لن يتذكروا هذه المباراة مرة أخرى، ولن يتحدثوا عن أداء الأهلي، مؤكدًا أن الأهلي لم يحقق أي مكاسب من المباراة.
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