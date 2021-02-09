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فن

أول تعليق من عباس أبوالحسن بعد إحالة طبيب الأسنان المتحرش بالرجال إلى الجنايات.. شاهد

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 07:09 م
صدى البلد
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سيد احمد
علق الفنان عباس أبوالحسن، على إحالة طبيب الأسنان المتهم بالتحرش بالرجال إلى الجنايات.

 ونشر عباس ابو الحسن تدوينة من خلال حساب الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " فيسبوك ". قال فيها " محبوسا الي محكمة الجنايات والي شطب رخصة مزاولته الطب والي مزبلة التاريخ وعار ابدي ..والاهم اننا أوقفنا هذا المتحرش المتسلسل عن ايذاء آخرين وانه سيدفع ثمن جرائمه.

شكرا النيابة العامة ونيابة استئناف القاهرة ومعالي النائب العام..جزيل الشكر لتوجهات السلطة التنفيذية والقيادة العامة ".


ويذكر ان كشف الفنان عباس أبو الحسن، تفاصيل التعدي عليه من قبل طبيب الأسنان المتهم بالتحرش بالرجال.

وقال أبو الحسن خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة " ام بي سي مصر"،:"  اللي حصل معايا  إنه حاول التحرش بيا ولو كنت 100 دكر في بعض هتحس برعب من اللي حصل لأنه شيء مهين، معقبا:" أنا ضربته كذا مرة وفرمته".

وأوضح أنه يرى أن هذا الطبيب يستمتع بالضرب مما يقوم به من أفعال مشينة مع الرجال، منوها إلى أن هذا الطبيب ينتقي ضحاياه التى يستهدفها.

وأشار إلى أن بداية التعارف به كانت منذ 35 سنة عندما التقي به في الجيم، مضيفا:" كان يعرف في الجيم بأنه يفتح الحمامات علي الناس وهما بيستحموا.

ونوه إلى أن الواقعة الأخيرة التي حدثت معه كانت داخل أسانسير في شهر يونيو الماضي، موضحا:" قالي انت زعلان مني أنا بحبك ومد يده علي داخل الأسانسير ولكني قمت بضربه".

محبوسا الي محكمة الجنايات والي شطب رخصة مزاولته الطب والي مزبلة التاريخ وعار ابدي ..والاهم اننا أوقفنا هذا المتحرش...

تم النشر بواسطة ‏‎Abbas Aboelhassan‎‏ في الثلاثاء، ٩ فبراير ٢٠٢١
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