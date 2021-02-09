أصلها فرعوني.. أسرار لن تصدقها عن تاريخ البيتزا

الوجبة المفضلة للملايين حول العالم، يحتفل عشاق البيتزا بالوجبة الشهية اليوم 9 فبراير، بالتزامن مع تخصيصه اليوم العالمي للبيتزا، والتي تم إدراجها في قائمة اليونسكو للتراث الثقافي غير المادي.









وبمناسبة اليوم العالمي للبيتزا، يرصد «صدى البلد» تاريخ البيتزا من مصر القديمة إلى إيطاليا وتحديد اسم بيتزا مارجريتا على اسم الملكة مارجريتا.









تعد البيتزا من الأطباق اللذيذة الشهية في عدد من البلاد حول العالم، والتي يرجع تاريخ تناولها إلى فترات أقدم من ابتكار الإيطاليين لها، فالخبز المسطح المزين بحشوات مختلفة برع في إعداده المصريون القدماء، ومن بعدها مواطنو اليونان القديمة وروما، وذلك وفقا لمؤرخي الطعام.









ويمكن اعتبار الخبز المسطح ذو الحشوات والأطعمة المختلفة أصل البيتزا الحديثة التي تم ابتكارها في نابولي الإيطالية حوالي القرن السادس عشر، ويوجد العديد من أنواع البيتزا الغريبة اليوم، ولكن يُقال أن البيتزا كانت في البداية طعامًا للفقراء والطبقة العاملة الذين كانوا بحاجة إلى شيء سريع ورخيص.









والبيتزا ، التي كانت في الأساس خبزًا مسطحًا مع طبقة لذيذة، كانت مناسبة لهم، واستغرق الأمر قرنًا آخر أو أكثر حتى بدء في تناولها النبلاء، خاصة أنها وجبة لا تتطلب أدوات مائدة.









ووفقًا لأسطورة شهيرة أخرى، عندما زار الملك أومبرتو الأول والملكة مارجريتا نابولي عام 1889، جربوا مجموعة من البيتزا لأنهم كانوا يشعرون بالملل من عروض التذوق المعتادة، أحبت الملكة بشكل خاص البيتزا البسيطة مع صلصة الطماطم والريحان الأخضر وجبن الموزاريلا، ومنذ ذلك الحين تُعرف هذه المجموعة الخاصة من البيتزا باسم بيتزا مارجريتا.





ظلت البيتزا محصورة في إيطاليا حتى الأربعينيات، وتسببت الحروب في نزوح أعداد هائلة من المهاجرين الإيطاليين وحاول الذين يعانون من مرض منزلي في الولايات المتحدة إعادة صنع خبزهم المفضل مع أي طبقة متوفرة، وكانت مسألة وقت فقط قبل أن يتم انتشارها من قبل المواطنين الأصليين.