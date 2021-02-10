حياة كريمة تحقق أحلام مواطنى قرى كفر سعد في دمياط.. شاهد

دخلت 28 قرية بمركز كفرسعد بمحافظة دمياط ، في مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة" لتطوير ١٥٠٠ قرية على مستوى الجمهورية وذلك للنهوض بالريف المصرى واستكمال مسيرة التنمية الشاملة .





وقرى مركز كفرسعد به العديد من القري والعزب التابعه لها محرومين من الخدمات الاساسية وتطويرهم في اطار المبادرة الرئاسية سيغير الحال بتلك القري تماما ، فبدأ مثلى الجهاز المركزى للتعمير، والأجهزة المعنية بالمحافظة بحصر احتياجات هذه القرى من خدمات مختلفة، والتى يأتى بيانها كالتالى، قرى تتبع مدينة كفر سعد "الإسماعيلية والتوفيقية والسعدية البحرية والسعدية القبلية والحسينية"، وقرية كفر الوسطانى "كفر الوسطانى والبدراوى وأبو راشد"، وقرية المحمدية وتوابعها " المحمدية، الإبراهيمية القبلية، تفتيش ثان". وأيضًا قرية كفر سعد البلد "كفر سعد البلد والنواصرية" وقرية السوالم، وقرية كفور الغاب بتوابعها " كفور الغاب، الدهايمة، منشأة ناصر " وقريتى كفر سليمان البحرى واللوزى وكذا قريتى كفر شحاتة ودار السلام وقرية كفر المنازلة ، قرية ميت أبو غالب وتوابعها" الزهراء"، قرية أم الرزق، قريتى العباسية، والإبراهيمية البحرية ، قريتى كفر المرابعين الشرقية وابو عياد.





ومنذ ايام استقبلت محافظة دمياط عدد ١٦٠ من المعدات والمركبات المشاركة فى أعمال تطوير هذه القرى، تشتمل على "حفارات، لوادر، لوارى، هراس أسفلت، بلدوزرات، جريدر"، وذلك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورفع قدرات البنية الأساسية والتحتية لتلك القرى والكفور والنجوع من كافة الجوانب الخدمية والمعيشية والاجتماعية، لتغيير واقع الحياة لمواطنى تلك القرى إلى الأفضل على نحو شامل لمواكبة الجهود التنموية التى تشمل كافة القطاعات بالدولة وانطلاقًا من إدراج ٢٨ قرية بإجمالى ٢١٩ تابع بمركز كفر سعد ضمن أعمال هذه المبادرة التاريخية.



أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، انها تعمل على تكاتف الجهود بين جميع الجهات المعنية، والتنسيق المستمر لتنفيذ هذا المشروع القومى الضخم، على الوجه الأكمل، وذلك نظرًا لأهميته البالغة لتحقيق نقلة نوعية غير مسبوقة فى تاريخ التنمية الريفية، منوهة الى أن هذا المشروع يأتى على رأس الأولويات، حيث سيتم متابعة الموقف التنفيذى له بصفة دورية..





وتابعت: ان التكلفة التقديرية للمشروعات المزمع تنفيذها بعدد ٢٨ قرية بمركز كفر تصل إلى ٤ مليار جنيه بخلاف معدات تحسين البيئة، كما وجهت تعليماتها الى كافة الأجهزة المعنية على تقديم جدول زمنى محدد.





وأشارت الى انها اصدرت عدد من التوجيهات والتى جاء من أهمها الإسراع فى معدلات تنفيذ كافة الأعمال وكذا إعداد جدول زمنى محدد يتضمن مواعيد الانتهاء من العمليات المدرجة بالخطة، مؤكدة على شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبدء في خطة تغطية المناطق الغير مخدومة بخدمات الصرف الصحى وحصر مشروعات مياه الشرب والعمل بالتوازى ، وكذلك إعداد المقايسات الخاصة بطفايات الحريق الأرضية بكل قرية فضلًا عن وضع خطة محددة لتوزيعها، وإنشاء بالوعات لصرف مياه الأمطار..





قالت محافظ دمياط، إنه تم وضع هذا المشروع القومى العملاق على رأس اهتمامات المحافظة وفقًا لتكليفات رئيس الجمهورية ، إذ تم وضع خطة محددة تتضمن كافة الأعمال التى يتطلب تنفيذها بهذه القرى بكافة القطاعات، حيث سيتم تنفيذ عدد 525 أعمال طرق داخلية بتكلفة 1.161 مليار جنيه ، وكذا 29 مشروع إنارة عامة بتكلفة 66 مليون جنيه وعدد 16 مشروعا لتحسين البيئة و32 مشروعا بقطاع مياه الشرب بتكلفة 301 مليون جنيه و28 مشروعا بقطاع الصرف الصحى بتكلفة 894 مليون جنيه . وتتضمن إنشاء 26 مشروعا بقطاع الكهرباء بقيمة 99 مليون جنيه ومشروع بقطاع الاتصالات بتكلفة 288 مليون جنيه، فضلًا عن عدد 17 مشروعا بقطاع رفع كفاءة الطرق المحلية ومداخل القرى بتكلفة 236 مليون جنيه، و29 مشروعا بقطاع الموارد المائية والرى بقيمة 176 مليون جنيه، هذا بالإضافة إلى 48 مشروعا بقطاع الأبنية التعليمية بتكلفة 114 مليون جنيه ، و3 مشروعات بقطاع الصحة بتكلفة 29 مليون جنيه ، و3 مشروعات بقطاع الزراعة بقيمة 14 مليون جنيه و 8 مشروعات بالتضامن الاجتماعى بتكلفة 6 ملايين جنيه و 29 مشروع توصيل الغاز الطبيعى بتكلفة 140 مليون جنيه و 4 بقطاع الطب البيطرى بتكلفة 8 ملايين جنيه، و28 مشروعا بقطاع الشباب والرياضة بتكلفة 44 مليون جنيه بتكلفة إجمالية 4 مليارات جنيه تقريبا، هذا إلى جانب تكلفة معدات تحسين البيئة .







وعلى جانب آخر.. ناقشت "المحافظ" خطة تبطين وتأهيل ٨ ترع بمركز كفر سعد بإجمالى اطوال ٣٨ كم طولى و تأهيل كبارى و كذا تغطية ترعتين، إذ أكدت على بدء إعداد المقايسات الخاصة بتلك الأعمال، مؤكدة أيضًا على مديرى المديريات بمراجعة ماتم حصره من خدمات، للتأكد من إدراج جميع الاحتياجات لتحقيق الرؤية التى تستهدفها المبادرة بإنشاء قرى نموذجية، كما بحثت استراتيجية توصيل الغاز إلى كافة المناطق، واطلعت على الموقف الخاص بتطوير الوحدات الصحية و انشاء وحدات جديدة، وأيضًا الأعمال الجارية بعدد ٦ مدارس تحت الإنشاء مقرر دخولهم الخدمة بالعام الدراسى القادم و طرح ٤ مدارس أخرى و ٥ مدارس جارى تجهيز إجراءات الطرح ، و كذا موقف رفع كفاءة وإنشاء وحدات بيطرية ومجازر وانشاء مراكز شباب وملاعب بما يتفق مع الاشتراطات المحددة وتطوير الجمعيات الزراعية ومقترحات إنشاء محلج للقطن

ومحطة فرز وتعبئة ومركز تجميع ألبان ببعض القرى وأخيرًا مشروعات قطاعات البريد والتضامن الاجتماعي والكهرباء والإسعاف والاتصالات والطرق.





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