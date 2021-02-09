ننشر تفاصيل الحالة الصحية للأنبا بيمن أسقف نقادة وقوص

أعلن نيافة الأنبا بيمن أسقف نقادة وقوص أنه قام بإجراء قسطرة تشخيصية لمعرفة حالة الشرايين والدعامات الموجودة في القلب وأنه قام بتركيب ثلاث دعامات بمركز الدكتور مجدى يعقوب ي أسوان.





وقال نيافة الأنبا بيمن أسقف نقادة وقوص - في بيان له اليوم - أبنائى المباركين شعب الإيبارشية سلام لكم من الله القدوس محب البشر الذى له كل الشكر والحمد والتسبيح إلى الأبد، أحيطكم علما بأننى قمت بزيارة لنيافة المطران المكرم الأنبا هدرا بمطرانية أسوانن واقترح أن أقوم بعمل مراجعة طبية بمركز الدكتور مجدي يعقوب.









وتابع قائلا، وبالفعل أجريت فحوصات يوم السبت الماضى "تحليل وأشعة مقطعيةط" وكان راى الاخصائي اجراء قسطرة تشخيصية لمعرفة حالة الشرايين والدعامات الموجودة وهذا ما تم أمس الاثنين وقام بتركيب ثلاثة دعامات.









وأضاف الأنبا بيمن، أشكر الله أنا بخير وانا حاليا في دير الملاك ميخائيل، شكرا لإلهنا الصالح الذى ابقى لنا بقية وشكرا لحبيبنا الأنبا هدرا ولكل أولاده على تعبهم معنا، وشكرا لكم جميعا لصلواتكم المقبولة أمام الله، اذكروني في صلواتكم وارجو تعفونى من الزيارات نهائيا، ولقائنا يوم الخميس القادم عبر برنامج "زوم" الساعة 7 مساء، والرب معكم جميعا.

واحتفل دير القديس العظيم الأنبا بولا أول السواح بالبحر الأحمر بتذكار نياحة القديس الأنبا بولا بحضور الباء رهبان الدير ودون حضور شعبي بسبب الظروف الحالية الخاصة بفيروس كورونا المستجد.

وتزينت كنيسة القديس العظيم البار الانبا بولا أول السواح بديره العامر بالبرية الشرقية بالبحر الأحمر بمناسبة تذكار نياحة القديس، حيث رأس الصلاة أصحاب النيافة الأنبا يسطس أسقف ورئيس دير القديس العظيم الأنبا أنطونيوس، والأنبا يوأنس أسقف أسيوط ، والأنبا دانيال أسقف ورئيس دير القديس العظيم البار الأنبا بولا أول السواح.

كما شارك في الاحتفال أيضا لفيف من أباء مجمع دير الأنبا أنطونيوس ومجمع أباء دير القديس العظيم البار الأنبا أول السواحن حيث تم عمل دورة بالصلبان وصورة القديس في ارجاء الدير كما هو معتاد في كل عام، فيما أقيمت الصلوات والتماجيد والألحان الروحية في تذكار نياحة القديس الأنبا بولا.



