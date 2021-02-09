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أخبار العالم

جنوب إفريقيا تعلن بشرى سارة بشأن لقاح جونسون ضد سلالة كورونا الجديدة

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 09:00 م
لقاح جونسون أند جونسون
لقاح جونسون أند جونسون
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شيماء مصطفى
أكد باحثون من جنوب أفريقيا، أن لقاح جونسون آند جونسون المطور لعلاج فيروس كورونا، فعال ضد السلالة الجديدة المتواجدة لديهم.

ووفقًا لوكالة "رويترز" للأنباء، قالت جليندا جراي، كبيرة البحاثين في جنوب إفريقيا، بعد تجربة جونسون آند جونسون، فإن الجهة الصحية في البلاد تبحث طلبًا لمنح اللقاح تصريحًا طارئًا للعلاج من فيروس كورونا.

وأشارت جراي خلال ندوة عبر الإنترنت، إن الباحثين يجرون مناقشات مع السلطات التنظيمية لطرح اللقاح أحادي الجرعة، للعاملين في مجال الصحة.

جاء ذلك بعد أن أوقفت حكومة جنوب إفريقيا، في وقت سابق من هذا الأسبوع، طرح لقاح "أكسفورد-أسترازينيكا"، بعد أن أظهرت دراسة أجرتها جامعة ويتووترسراند، نتائج مخيبة للآمال ضد متغير الفيروس الجديد. 

لكن، أعلنت بريطانيا أن اللقاح فعال في وقف حالات الوفاة، وأعرب رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، عن ثقة المملكة المتحدة في جميع اللقاحات التي تستخدمها، وأنها ستوفر الملاذ الآمن من كورونا.
 
وقال جونسون إن كل اللقاحات المستخدمة فعالة في الحماية من الوفاة والحالات الخطيرة.
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