محافظ كفر الشيخ يعلن خبرا سارا لـ أهالي مركز مطوبس .. فيديو

قال اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، إن المبادرة الرئاسية حياة كريمة تهدف لـ تطوير القري، موضحًا أنه وقع الاختيار على مركز مطوبس لتطوير18 قرية و187 تابع " أى عزب و نجوع" ضمن المشروع القومي لتطوير الريف.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحياة اليوم، المذاع على قناة الحياة، أن مركز مطوبس كان مركز للهجرة غير الشرعية، فى الزمن الماضي.





ولفت إلى أن مركز مطوبس 350 ألف نسمة يمثلون 10% من محافظة كفر الشيخ، فالدولة ستوقم بتطوير تلك المركز وسيكون هناك تغيير فى وجه الحياة.





وأشار إلى أن، هذا المركز سيتم تغيير المياه، و الكهرباء، فسيكون هناك تجويد كامل للحياة فى هذا المركز.





وأكد أن الدولة ستقوم بتطوير مصنع فى هذا المركز، وسيوفر فرص عمل كثيرة للشباب.



