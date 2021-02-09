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مرأة

في 3 حالات.. هل يعود النظر 6/6 بعد عملية الليزك؟

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 09:31 م
هل يعود النظر 6/6
هل يعود النظر 6/6 بعد عملية الليزك
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آية التيجي

تقدم عملية الليزك غالبًا رؤية محسَّنة دون متاعب النظارات أو العدسات اللاصقة. بشكل عام، لديك فرصة جيدة لتحقيق قوة إبصار ‎20/25 أو أفضل بعد الجراحة الانكساري، مما يجعلنا نجيب عن التساؤل حول هل يعود النظر 6/6 بعد عملية الليزك؟.


يمكن للنظارات أو العدسات اللاصقة تصحيح الرؤية، لكن إعادة تشكيل القرنية بـ عملية الليزك نفسها سيوفر الانكسار اللازم، ولكن هل يعود النظر 6/6 بعد عملية الليزك ؟ 




ويمكن ان يعود النظر 6/6 بعد عملية الليزك لمن يعانون من تُثنِي القرنية (تكسر) الضوء بدقة على الشبكية في الجزء الخلفي من العين، لكن مع وجود قِصَر النظر (ضعف البصر) أو طول النظر (مد البصر) أو الإستجماتزم، ينحني الضوء بصورة غير صحيحة مما يؤدي إلى تَغَيُّم الرؤية.


وقد تكون جراحة الليزك خيارًا متاحًا لتصحيح إحدى مشاكل الرؤية الآتي ذكرها:

1-  قِصَر النظر (الحسر):
وعندما تكون مقلة العين أطول قليلًا من الطبيعي، أو عندما يكون تحدُّب القرنية حادًّا للغاية، تتركز أشعة الضوء أمام الشبكية وتؤدي إلى تشوُّش الرؤية البعيدة. يمكنك في هذه الحالة رؤية الأشياء القريبة بصورة أكثر وضوحًا، ولكن لا يمكنك ذلك مع الأشياء البعيدة.


2- طول النظر (مد البصر) :
وعندما تكون مقلة العين أقصر من المعتاد أو تكون القرنية أكثر تسطُّحًا، يتركز الضوء خلف الشبكية بدلًا من التركُّز عليها. مما يؤدي إلى تشوُّش الرؤية القريبة، والرؤية البعيدة أيضًا في بعض الأحيان.


3- اللابؤرية :
وعندما تكون القرنية محدَّبة أو مسطَّحة بطريقة غير متساوية، تنشأ اللابؤرية، وهو ما يعيق التركيز البؤري للرؤية القريبة والبعيدة.


إذا كنت تتساءل حول هل يعود النظر 6/6 بعد عملية الليزك ، فمن المحتمل أنك ترتدي نظارة أو عدسات لاصقة بالفعل. سيتحدث طبيبك معك حول إذا ما كانت عملية الليزك أو الإجراءات الانكسارية الأخرى خيارًا مناسبًا لك.
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