في 3 حالات.. هل يعود النظر 6/6 بعد عملية الليزك؟

تقدم عملية الليزك غالبًا رؤية محسَّنة دون متاعب النظارات أو العدسات اللاصقة. بشكل عام، لديك فرصة جيدة لتحقيق قوة إبصار 20/25 أو أفضل بعد الجراحة الانكساري، مما يجعلنا نجيب عن التساؤل حول هل يعود النظر 6/6 بعد عملية الليزك؟.
تقدم عملية الليزك غالبًا رؤية محسَّنة دون متاعب النظارات أو العدسات اللاصقة. بشكل عام، لديك فرصة جيدة لتحقيق قوة إبصار 20/25 أو أفضل بعد الجراحة الانكساري، مما يجعلنا نجيب عن التساؤل حول هل يعود النظر 6/6 بعد عملية الليزك؟.
يمكن للنظارات أو العدسات اللاصقة تصحيح الرؤية، لكن إعادة تشكيل القرنية بـ عملية الليزك نفسها سيوفر الانكسار اللازم، ولكن هل يعود النظر 6/6 بعد عملية الليزك ؟
ويمكن ان يعود النظر 6/6 بعد عملية الليزك لمن يعانون من تُثنِي القرنية (تكسر) الضوء بدقة على الشبكية في الجزء الخلفي من العين، لكن مع وجود قِصَر النظر (ضعف البصر) أو طول النظر (مد البصر) أو الإستجماتزم، ينحني الضوء بصورة غير صحيحة مما يؤدي إلى تَغَيُّم الرؤية.