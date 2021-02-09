بـ فيديو جديد .. نوال الزغبي تستعرض جمالها وأناقتها على إنستجرام

نشرت المطربة اللبنانية نوال الزغبي، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات إنستجرام فيديو جديدا لها بإطلالة لافتة.





وتألقت نوال الزغبي، بفستان قصير باللون الذهبي اللامع، ودون أكمام ليبرز جمالها ورشاقتها، وانتعلت حذاء بكعب عال لإكمال ظهورها.





ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في الماكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمالها، ووضعت أحمر للشفاه باللون الأحمر اللامع الذى يبرز جمال أنوثتها.





كما تركت شعرها الذهبي الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة جذابة تتناسب مع إطلالتها.



