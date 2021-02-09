ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بـ فيديو جديد .. نوال الزغبي تستعرض جمالها وأناقتها على إنستجرام

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 09:03 م
نوال الزغبى
نوال الزغبى
Advertisements
نهى هجرس
نشرت المطربة اللبنانية نوال الزغبي، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات إنستجرام فيديو جديدا لها بإطلالة لافتة.

وتألقت نوال الزغبي، بفستان قصير باللون الذهبي اللامع، ودون أكمام ليبرز جمالها ورشاقتها، وانتعلت حذاء بكعب عال لإكمال ظهورها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في الماكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمالها، ووضعت أحمر للشفاه باللون الأحمر اللامع الذى يبرز جمال أنوثتها.

كما تركت شعرها الذهبي الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة جذابة تتناسب مع إطلالتها.

ووضعت اسوارة لامع في اليد باللون الذهبي لإكمال ظهورها.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بالزينة والأجراس.. نوال الزغبي تستعد للاحتفال بالكريسماس.. شاهد

نوال الزغبي تستعرض أنوثتها ببنطلون لامع .. شاهد

بإطلالة صباحية.. نوال الزغبي تتألق في أحدث ظهور لها

نوال الزغبي تحتفل بالكريسماس على طريقتها الخاصة.. شاهد

بفستان أنيق .. بوسي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

بـ الذهبي اللامع.. رانيا منصور بإطلالة جريئة على إنستجرام

ترشيحاتنا

أسعار النسخة الفرنسية بيجو 508 موديل 2021

ننشر البيان الختامي الصادر عن الحوار الوطني الفلسطيني بالقاهرة

الأهلي يتفوق على الزمالك بـ 100 مركز في التصنيف العالمي للأندية

بتوجيهات من الرئيس السيسى .. مصر ترسل مساعدات غذائية للسودان

السيسي يطلع على ملامح الخطة الاستثمارية للعام المالي القادم

البرلمان يوافق على 6% زيادة سنوية من أصل قيمة رسم تراخيص السيارات.. التعديلات كاملة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ فيديو جديد .. نوال الزغبي تستعرض جمالها وأناقتها على إنستجرام

بدء إنتاج دودج دورانجو SRT هيلكات 2021 الجديدة

خضار رخيص الثمن يعالج الإنفلونزا ويقوي المناعة .. تعرف عليه