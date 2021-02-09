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حقيقة قبول الفيفا التماس لرفع العقوبة عن كهرباء والشحات .. أحمد موسى يرد بمصدر مسئول

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 09:37 م
احمد موسى
احمد موسى
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عادل نصار
 كشف الإعلامي أحمد موسى، حقيقة رفع الأتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا عقوبة إيقاف لاعبي النادي الأهلي حسين الشحات ومحمود عبدالمنعم كهربا في كأس العالم للأندية.

وقال موسى، في برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن أن مصدر مسئول بالنادي الأهلي نفي صحة الأنباء التي تقول بإنه الأهلي تقديم التماس للاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا وقبول هذا الالتماس.

وتابع موسى، ان هذا الأمر غير حقيقي لان أي حد يخالف الاجراءات لا يحق له الالتماس في ظل ظروف جائحة كورونا الحالية.

انفعل الإعلامي أحمد موسى، على قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، بإيقاف لاعبي النادي الأهلي حسين الشحات، ومحمود عبد المنعم كهرباء.

وقال أحمد موسى، "ده استهتار، في أشد الوقت نديكم في حاجة لكم، ومخالفة الإجراءات الاحترازية، والكابتن الخطيب لابد أن يواجه عدم الانضباط للشحات وكهرباء، ولازم عقاب قوي".

وأكد مقدم برنامج "على مسئوليتي"، أن جمهور الأهلي غاضب من تصرفات كهرباء والشحات غير المنضبطة تمامًا، متابعا أن النادي الأهلي من الممكن أن يدفع ثمن استهتار الشحات وكهرباء.

واختتم أحمد موسى، "والله زعلان عليكم لأنكم مش هتكونوا موجودين الخميس ومدفوع فيكم الملايين عشان مبارايات مهمة".

وكانت بعثة الأهلي تلقت إخطارًا رسميًّا من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يؤكد فيه حرمان كل من حسين الشحات ومحمود عبد المنعم كهربا من المشاركة في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع أمام بالميراس البرازيلي.

وأفاد الموقع الرسمي للأهلي بأن إيقاف الشحات وكهربا جاء بسبب عدم التزام اللاعبين بالإجراءات الاحترازية عقب مباراة بايرن ميونيخ الألماني في نصف نهائي مونديال الأندية، التي انتهت بخسارة الأحمر.

وكان الشحات وكهربا توجها بشكل عفوي لمصافحة محمد أبو تريكة أسطورة الأهلي والكرة المصرية والجماهير في المدرجات بعد نهاية مباراة بايرن.

وخضع ثنائي الأهلي للعزل بعيدًا عن الفريق وقاما بإجراء مسحة إضافية عاجلة للكشف عن فيروس كورونا، قبل أن يصدر قرار باستبعادهما من المباراة.
 
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