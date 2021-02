لعشاق السيارات والسرعة .. فيديو دعائي جديد لفيلم فاست آند فيوريس 9

تعتبر سلسلة الافلام العالمية فاست آند فيوريس The Fast and the Furious ، واحدة من اهم الاعمال السينمائية على مر التاريخ للسرعة والاثارة ، التى عرضت العديد من السيارات خلال احداثها .

وينتظر عشاق سلسلة فاست آند فيوريس The Fast and the Furious صدور نسخته التاسعة الجديدة بعد تاجيلها لاكثر من مرة بسبب فيروس كورونا ، والتى من المقرر طرحها فى شهر مايو القادم ، ولكن خلال مباراة السوبر بول الامريكية ظهر أحدث فيديو دعائي للفيلم .

واظهر الفيديو الدعائى لفيلم F9 الذى ينتظره الملايين حول العالم ، معلومات اولية عن احداثه ، والتى اكد عليها بعض ابطاله، فدوم توريتو يعيش حياة هادئة بعيدًا عن الشبكة مع ليتي وابنه بريان، لكن هذا السلام ينقطع عندما يجبره تهديد على مواجهة خطايا الماضي، ليكون عليه إنقاذ من يحبهم، وهذا التهديد من جاكوب شقيق دوم، والذي يلعب دوره جون سينا، وهو قاتل ماهر وأفضل سائق واجهه الطاقم على الإطلاق.

وظهر انه سيحتوى على العديد من مطاردات السيارات كالمعتاد ، ومشاهد العشاء، بالاضافة الى انهيار مبنى، وسحب سيارة تويوتا 86 بواسطة مغناطيس ، ولكل متابعى السلسلة الشهيرة، سيتم إحياء الأصدقاء القدامى، وسيعود الأعداء القدامى، وستتم إعادة كتابة التاريخ، وسيتم اختبار المعنى الحقيقي للعائلة كما لم يحدث من قبل .

الجدير بالذكر أن الفيلم من إخراج جاستين لين، والذي سبق له وأن أخرج الجزء الثالث والرابع والخامس والسادس من السلسلة، وانضم إليه عدد من الممثلين بما في ذلك فين ديزل، ميشيل رودريغيز، تيريز جيبسون .

بالاضافة الى كريس بريدجز، جوردنا بروستر، ناتالي ايمانويل، وسونغ كانغ، كما عاد كل من هيلين ميرين، وتشارليز ثيرون أيضًا، بينما ستلعب الوافدة الجديدة كاردي بي دور ليزا .