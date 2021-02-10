شرح تفاصيل منهج «القيم واحترام الآخر» على بنك المعرفة المصري.. اليوم

لشرح كل ما يخص منهج «القيم واحترام الآخر» الذي يتم تدريسه لتلاميذ المدارس ، بما في ذلك فلسفته وأهدافه ومحتوياته وكيفية تناوله في الفصل

ينظم اليوم الاربعاء ، بنك المعرفة المصري ، ورشة عمل إلكترونية بالتعاون مع نهضة مصر ، لشرح كل ما يخص منهج «القيم واحترام الآخر» الذي يتم تدريسه لتلاميذ المدارس ، بما في ذلك فلسفته وأهدافه ومحتوياته وكيفية تناوله في الفصل





وأوضح الدكتور طارق شوقي ، وزير التربية والتعليم، أن هذه الورشة موعدها اليوم الأربعاء الموافق ١٠ فبراير في تمام الساعة ٧:٠٠ مساءً:





يذكر أن منهج القيم واحترام الاخر يتم تدريسه هذا العام لتلاميذ 3 ابتدائي ، وهو عبارة عن قصص لـ الأطفال، قيمة الحب و الرحمة و الحترام و الامانة والمثابرة ، و الكتاب بالكامل يتحدث عن 6 شخصيات، وهم" أمان وليلي و أمين وسعيد وجميلة ومرجان" ، ومنهم 2 من ذوي الهمم وهم سعيد و جميلة".