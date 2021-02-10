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تعليم

شرح تفاصيل منهج «القيم واحترام الآخر» على بنك المعرفة المصري.. اليوم

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 10:31 ص
بنك المعرفة المصرى
بنك المعرفة المصرى
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ياســـمين بدوي
ينظم اليوم الاربعاء ، بنك المعرفة المصري ، ورشة عمل إلكترونية بالتعاون مع نهضة مصر ، لشرح كل ما يخص منهج «القيم واحترام الآخر» الذي يتم تدريسه لتلاميذ المدارس ، بما في ذلك فلسفته وأهدافه ومحتوياته وكيفية تناوله في الفصل

و وجه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، رسالة دعا خلالها جميع أولياء الأمور والمعلمين والمسئولين عن التعليم في المؤسسات المختلفة لمتابعة هذه الورشة.

وأوضح الدكتور طارق شوقي  ، وزير التربية والتعليم، أن هذه الورشة موعدها اليوم الأربعاء الموافق ١٠ فبراير في تمام الساعة ٧:٠٠ مساءً:

يذكر أن منهج القيم واحترام الاخر يتم تدريسه هذا العام لتلاميذ 3 ابتدائي ، وهو عبارة عن قصص لـ الأطفال، قيمة الحب و الرحمة و الحترام و الامانة والمثابرة ،  والكتاب بالكامل يتحدث عن 6 شخصيات، وهم" أمان وليلي و أمين وسعيد وجميلة ومرجان"  ، ومنهم 2 من ذوي الهمم وهم سعيد و جميلة".  

وكان قد أكد وزير التربية والتعليم ، ان نظام التعليم الجديد يستهدف اكساب الطلاب المهارات الحياتية لتنعكس على اداءهم وممارساتهم سواء داخل المدرسة او في الحياة بوجه عام ، بحيث يتم ربط التعلم بالحياة ، ويخرج المتعلم لديه رغبة وشغف دائم على التعلم وتطوير الذات بشكل مستمر ، وان يكون لديه قدرة على اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب .

وشدد وزير التعليم على  ان نظام التعليم الجديد يسعى للقضاء على بعض الظواهر السلبية مثل التنمر وعدم احترام الاخر ، مشيرًا أنه لذلك تم تضمين المناهج قيم مثل الحب والرحمةوالاحترام والمثابرة والاتقان والامانة.
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