محمد بصيلة مديرا لمركز إعلام ناصر شمال بني سويف

أصدر عمرو محسوب رئيس قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات قرارا بنقل الصحفي الزميل والإعلامي محمد سيد عبد العليم سيد بصيلة اخصائي اول إلي مركز إعلام ناصر شمال بني سويف وتكليفه من قبل الإدارة العامة لإعلام شمال الصعيد القيام بمهام مدير مركز اعلام ناصر بناء علي القرار الإداري رقم 114الصادر بتاريخ 2/2/2021 والأمر الإداري الصادر من الإدارة العامة لإعلام شمال الصعيد في 7/2/2021 وتم تسليمه العمل بالمركز.









جدير بالذكر أن محمد بصيلة عمل مراسلا لوكالة الشرق الأوسط ورئيسا لمجلس إدارة وتحرير جريدة أخبار بني سويف وله بصمات في الصحافة المحلية والتي أفرزت العديد من مراسلي كبري الجرائد اليومية و المواقع الالكترونية والقنوات الفضائية .









اقرأ ايضا :







