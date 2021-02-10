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مصطفى الفقي: الفلسطينيون يفتقدون لقيادة تاريخية بعد ياسر عرفات.. فيديو

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 01:05 ص
الدكتور مصطفى الفقي
الدكتور مصطفى الفقي
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محمود محسن
أكد المفكر السياسي الدكتور مصطفى الفقي أن مصر خاضت وتحملت 4 أو 5 حروب بسبب القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن الظروف الدولية والإقليمية تغيرت تمامًا ونحن الآن أمام إدارة أمريكية جديدة.

وأضاف "الفقي" خلال لقاء له لبرنامج يحدث في مصر عبر فضائية ام بي سي مصر أن فلسطين لديها مؤسسات ديمقراطية معترف بها في الولايات المتحدة الأمريكية. 

وتابع المفكر السياسي أن القضية الفلسطينة حية لأنها ضمير الشعوب العربية مؤكدا  أن الشعب الفلسطيني يعاني من عدم وجود قيادة تاريخية بعد ياسر عرفات. وشارون استهدف عرفات بكل الطرق وكان هدفه الأول قتله.

وأشار الفقي إلى أن  مصر دائما تتبنى العودة الى افريقيا ولديها مبدأ الا تذهب إلى أفريقيا سعيا للمكاسب فقط.

وقال المفكر السياسي إنني أتساءل: "لماذا لا تتحرك إسرائيل تجاه القضية الفلسطينية؛ حتى تثبت أنها تغيرت تماما مثلما تغيرت الدول العربية؟"، مشيرا الى أن الحديث عن حل الدولتين أمر جيد ويمكن أن يعيد حقوق الشعب الفلسطيني.
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