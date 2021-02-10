مصطفى الفقي: الفلسطينيون يفتقدون لقيادة تاريخية بعد ياسر عرفات.. فيديو

أكد المفكر السياسي الدكتور مصطفى الفقي أن مصر خاضت وتحملت 4 أو 5 حروب بسبب القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن الظروف الدولية والإقليمية تغيرت تمامًا ونحن الآن أمام إدارة أمريكية جديدة.





وأضاف "الفقي" خلال لقاء له لبرنامج يحدث في مصر عبر فضائية ام بي سي مصر أن فلسطين لديها مؤسسات ديمقراطية معترف بها في الولايات المتحدة الأمريكية.





وتابع المفكر السياسي أن القضية الفلسطينة حية لأنها ضمير الشعوب العربية مؤكدا أن الشعب الفلسطيني يعاني من عدم وجود قيادة تاريخية بعد ياسر عرفات. و شارون استهدف عرفات بكل الطرق وكان هدفه الأول قتله.





وأشار الفقي إلى أن مصر دائما تتبنى العودة الى افريقيا ولديها مبدأ الا تذهب إلى أفريقيا سعيا للمكاسب فقط.



