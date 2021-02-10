بتول عرفة تجمع بين محمد محسن وهبة مجدي في أغنية أهلا بيك

انتهت المخرجة بتول عرفة خلال الفترة الماضية من تصوير عدة أغانٍ جديدة على طريقة الفيديو كليب، منها أغنية "أهلا بيك"، للمطرب محمد محسن، والمقرر طرحها خلال اليومين المقبلين بالتزامن مع احتفالات عيد الحب.





ونجحت المخرجة بتول عرفة في الجمع بين محمد محسن وزوجته الفنانة هبة مجدي، ليظهرا للمرة الأولى معا في كليب رومانسى مصور، حيث أقنعت المخرجة، الفنانة الشابة، بالظهور في هذا الكليب رغم انشغالها بتصور عدد من أدوارها في الدراما التليفزيونية، حتى يكون الكليب أكثر مصداقية من حيث الكلمات والفكرة التي يقدمها، خاصة أن هناك قصة حب جمعت محسن وهبة مجدي قبل زواجهما شغلت جمهورهما.





وجرى تصوير الكليب فى لبنان وسط الجبال، حيث حرصت المخرجة على اختيار موقعا جديدا لم يظهر من قبل فى عالم الكليبات، بحيث يتماشى مع الشكل الذى تقدمه فى الكليب.



