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ما معنى كلمة «بارالمبي».. بطل مصر لرفع الأثقال شريف عثمان يوضح.. فيديو

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 07:13 ص
شريف عثمان
شريف عثمان
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إبراهيم القادري
كشف شريف عثمان، بطل مصر في رفع الأثقال، ما تعنيه كلمة "رياضة البارالمبي" قائلاً: "إنها تعادل في معناها الرياضة الأولمبية، ولكنها  تنطبق على ذوي الهمم او الاحتياجات الخاصة من الرياضيين في مختلف الرياضات".

وأضاف "شريف" خلال لقائه في برنامج " صاحبة السعادة" المذاع علي قناة " دي ام سي " : اى شخص لدية اعاقة حركية دائما يحاول فعل الأشياء الصعبة والمستحيلة والتي من خلالها يقوم بإيصال فكرة الي الناس أنه لا ينقصه شىء ويمكنه فعل أي شيء وبالتالي يلجأ إلى رياضة كمال الأجسام وغيرها من الرياضات العنيفة.

وأوضح شريف ، حققت رقما قياسيا في لعبة كمال الأجسام، ولا يقوم أحد بكسره غيري، مؤكدا: أمارس رياضة كمال الاجسام منذ 15 عامًا، وحصلت على العديد من الميداليات .

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