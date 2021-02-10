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بتكلفة 18 مليار جنيه.. الرى: الانتهاء من تأهيل 7 آلاف كيلو متر من الترع منتصف العام المقبل

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 08:55 ص
تبطين الترع
تبطين الترع
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هاجر إبراهيم
قال المهندس محمد غانم، المتحدث الرسمي بإسم وزارة الرى، إنه تم بدء بمشروع تبطين الترع منذ عدة أشهر ويتم العمل بنجاح كبير جدا ومعدلات تركيز عالية، مشيرا إلى أن الوزارة أنتهت من تبطين أكثر من 900 ألف كيلو متر من الترع والمصارف فى 20 محافظة.

وأضاف "غانم" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، انه يتم تنفيذ ما يقرب من 5 آلاف كيلو متر من الترع، موضحا أنه من المستهدف على منتصف العام القادم الانتهاء من تأهيل 7 آلاف كيلو متر من الترع بتكلفة 18 مليار جنيه.

وتابع ان وزارة الرى تعمل فى جميع المحافظات سواء ابوادى أو الدلتا، لافتا إلى أنه تم إختيار الترع التى يوجد بها الأولوية الموجودة فى نهايات شبكة الترع التى تحتاج إلى الاستعجال.

وأكد أن الوزارة مستعدة لأي فكرة جديدة فى مشروع تطوير الترع، والتى توفر فى الأموال أو أن تكون الأفضل فنيا، متابعا أن أى شركة تطرح فكرة جديدة يتم الاجتماع وعمل تجربة معها والبدء فى التعاقد فى حال نجاحها.

وأشار إلى أن هذا المشروع من المشروعات كثيفة العمالة، وبالتالي يوفر فرص عمل للشباب بكميات كبيرة، بالإضافة إلى تنظيم عملية الرى وتوصيل الرى وتحويل المزارع إلى الرى الحديث يكون له مردود كبير على عملية الزراعة وزيادة إنتاجيته.

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