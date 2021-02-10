أودي تطرح E TRON GT بمواصفات غير مسبوقة.. صور

، بطرح السيارة اودي audi e tron gt ا الكهربائية الجديدة بتصميم خارجي رشيق مشابه للكوبيه، وستتوفر ودي audi e tron gt الكهربائية بعدة فئات مختلفة من الأداء وهي منافس قوي للسيارة تيسلا موديل tesla model s. قامت شركة اودي عملاق صناعة السيارات الالمانيةبطرح السيارة





اودي audi e tron gt





جميع فئات السيارة ا ودي audi e tron gt ستتوفر بمحركين كهربائيين بقوة تبدأ من 476 حصان وعزم 630 نيوتن متر للفئة الأساسية، وترتفع القوة إلى 598 حصان وعزم الدوران إلى 830 نيوتن متر لفئة RS .





فئة audi e tron gt rs تتسارع من صفر إلى 100 كيلو متر في الساعة خلال 3.1 ثانية فقط بسرعة قصوى 255 كيلو متر في الساعة ، مع نظام دفع كلي اختياري ونظام تعليق هوائي متطور وأقفال تفاضلية ميكانيكية تجعلها تتفوق علي مثيلاتها مثل بروش تايكان .





تصميم ا ودي audi e tron gt الخارجي فريد من نوعه ، فتأتي بعجلات كبيرة ورفارف خلفية عضلية ، مع الاهتمام بالجوانب الديناميكية لخفض معامل السحب إلى 0.24 فقط بفضل استخدام ستائر هوائية لتوجيه الهواء حول العجلات الأمامية دعم المناورة و التسارع .





تأتي جميع فئات ا ودي audi e tron gt ببطارية 86 كيلوواط\س بمدى 488 كيلومتر لكل شحنة للنسخة الأوروبية، وتتسارع الفئة الأساسية من 0 حتي 100 كيلو متر في الساعة خلال 3.9 ثانية و تصل سرعتها القصوي حتي 245 كيلو متر في الساعة .





سعر ا ودي audi e tron gt





ستصل السيارة ا ودي audi e tron gt الي السوق الامريكي بعد اشهر قليله بسعر يبدأ من 99.900 دولار اي حوالي مليون و 558.000 جنيه مصري للفئة القياسية ويصل إلى 140.000 دولار لفئة RS اي حوالي 2 مليون و 184.000 جنيه مصري دون جمارك او رسوم .



