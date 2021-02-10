برلماني: وصول مسبار الأمل للمريخ انجاز تاريخى كبير لدولة الإمارات والعرب





اعتبر النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب، وصول مسبار الأمل الاماراتي لكوكب المريخ بمثابة انجاز تاريخى كبير لدولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة ولجميع الدول العربية.

ووصف " قاسم " فى بيان له اصدره اليوم أن هذه الخطوة من الخطوات الهامة ، حيث انها تبعث الامل لدى الامة العربية وتفتح الباب واسعًا لتطوير علوم الفضاء بمشاركة العلماء العرب، مؤكدا علي ان هذا الانجاز التاريخى والعالمى سيجعل الدول العربية في مصاف الدول الفضائية الكبري والمتقدمة عالميًا فى هذا المجال.

وتقدم النائب محمود قاسم بالتهنئة لدولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة قيادة حكومة وشعبا على الانجاز الكبير وكان "مسبار الأمل" قد وصل إلى كوكب المريخ ليكون بذلك أول مهمة عربية تحقق هذا الإنجاز بعد رحلة استمرت 7 أشهر قطعت خلالها مسافة 494 مليون كيلومتر وسيتاح للمسبار البدء في إرسال بيانات عن الغلاف الجوي والمناخ هناك.