معه أم عليه؟ .. ترامب في ورطة بعد مرافعة محاميه بمجلس الشيوخ

أعرب عدد من الأعضاء الجمهوريين بمجلس الشيوخ الأمريكي عن استيائهم وصدمتهم بالأداء الضعيف لفريق الدفاع عن الرئيس السابق دونالد ترامب أثناء الجلسة الأولى لمحاكمته في مجلس الشيوخ أمس الثلاثاء، مقارنة بالأداء القوي للأعضاء الديمقراطيين مديري محاكمة العزل.





ونقلت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية عن السيناتور الجمهوري بيل كاسيدي قوله إن "أي شخص شاهد جلسة المحاكمة سيعترف بأن مديري المحاكمة أعدوا حججهم جيدًا وبنوها على آراء فقهاء قانونيين، وأي شخص استمع إلى فريق محاميي ترامب رأى كيف كانوا مشتتين ويتجنبون الحديث في صلب الموضوع".





وانضم كاسيدي إلى 5 أعضاء جمهوريين آخرين في مجلس الشيوخ صوتوا لصالح دستورية محاكمة ترامب، بعدما كان قد صوت لصالح اقتراح دفعه السيناتور الجمهوري راند بول بعدم دستورية المحاكمة، التي يهدف الديمقراطيون من ورائها إلى تحميل ترامب مسئولية التحريض على اقتحام الكونجرس يوم 6 يناير أثناء جلسة التصويت على نتيجة الانتخابات الرئاسية، ومن ثم منعه من تولي أي منصب عام فيما بعد.





وقال السيناتور الجمهوري بات تومي "أعتقد أن موقف محاميي ترامب كان أضعف وغير مقنع بالمرة"، وانضم تومي بدوره إلى الجمهوريين المؤيدين لدستورية محاكمة ترامب في تصويت الأمس.





وعلى النقيض من ذلك، أثنى تومي على أداء أعضاء مجلس النواب الديمقراطيين مديري محاكمة عزل ترامب، وقال "مديري محاكمة العزل من مجلس النواب قدموا حججًا قوية للغاية ومقنعة ومبنية على الدستور والسوابق".





وقالت السيناتور الجمهورية سوزان كولينز، التي صوتت لصالح دستورية محاكمة ترامب، "لقد شعرت بالحيرة أمام أداء مرافعة المحامي بروس كاستور العشوائية، وبدا لي أنه لم يجهز أي حجج على الإطلاق".





وأوضحت الصحيفة أن كاستور بدأ مرافعته بإدانة مقتحمي الكونجرس والإشادة بالخطبة الحماسية لأعضاء مجلس النواب الديمقراطيين مديري محاكمة العزل وحججهم المتناسقة للربط بين اقتحام الكونجرس وخطاب ترامب في حشد من أنصاره قبل الاقتحام مباشرة.





وفي أجزاء معينة من المرافعة، شرد محامي ترامب عن صلب الموضوع، وبدأ يتحدث عن سقوط حكومات سابقة وأهمية الحرية، بل إنه أبدى إعجابه بأعضاء مجلس الشيوخ الساعين إلى عزل ترامب، وبعد حديث طويل مسهب دخل كاستور في صلب المرافعة ودفع بأن محاكمة ترامب سياسية وليست قانونية، وتهدف إلى منعه من الترشح لأي منصب عام.





وقال المحامي آلان ديرشوفيتز، أستاذ القانون بجامعة هارفارد الذي تولى الدفاع عن ترامب في محاكمة عزله الأولى العام الماضي، "لم تكن هناك حجج. لا أعرف ما الذي كان كاستور يفعله. لا أعرف لماذا قال ما قاله".





مع ذلك، كانت مرافعة محامي ترامب الآخر ديفيد شوين أفضل نسبيًا من مرافعة كاستور، ونالت رضا أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين، لا سيما وأنه دفع بعدم اختصاص مجلس الشيوخ بفرض العزل السياسي على رئيس سابق.





وقال السيناتور الجمهوري جون كرونين، الذي صوت لصالح عدم دستورية محاكمة ترامب، "أعتقد أن كاستور هو أول محام يتحدث ويتحدث دون أن يدفع بحجة دستورية، ولكن أخيرًا فعلها شوين وأعتقد أنه قام بعمل جيد. لقد رأيت الكثير من المحامين والكثير من المرافعات، ولم تكن هذه من بين أفضلها".