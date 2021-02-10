البورصة تواصل الأداء الإيجابي بدعم من مشتريات المستثمرين

واصلت مؤشرات البورصة المصرية خلال منتصف تعاملات اليوم، الأربعاء، بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.59% ليصل إلى مستوى 11514 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.47% ليصل إلى مستوى 2417 نقطة.

وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.75% ليصل إلى مستوى 14195، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.52% ليصل إلى مستوى 4425 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.92% ليصل إلى مستوى 2436 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.54% ليصل إلى مستوى 3469 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.01% ليصل إلى مستوى 1154 نقطة.