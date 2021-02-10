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اقتصاد

البورصة تواصل الأداء الإيجابي بدعم من مشتريات المستثمرين

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 01:41 م
صدى البلد
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محمد صبيح

واصلت مؤشرات البورصة المصرية خلال منتصف تعاملات اليوم، الأربعاء، بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة.

 

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.59% ليصل إلى مستوى 11514 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.47% ليصل إلى مستوى 2417 نقطة.

 

وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.75% ليصل إلى مستوى 14195، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.52% ليصل إلى مستوى 4425 نقطة.

 

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.92% ليصل إلى مستوى 2436 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.54% ليصل إلى مستوى 3469 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.01% ليصل إلى مستوى 1154 نقطة.

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