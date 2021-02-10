تعرف على قصة شعار الشركة الفرنسية ستروين وسر امتلاك بيجو لها



لكل شركة و علامة سيارات حكايتها الخاصة بها والتي تفخر بها، و تعتبرها قصة نجاح و دليل علي استمراريتها، واليوم نستعرض قصه شعار ستروين citroen الذي يعتقد الكثيرون انه يشبه شعار الرتب العسكرية إلا أن الحقيقة غير ذلك.





شعار شعار ستروين citroen ابتكره أندريه سيتروين ، وهو يحكي قصة شركة ستروين citroen الفرنسية و دورها الهام في تطوير أنظمة نقل الحركة، وهذان الشيرطتان ترمزان الي أسنان علبة التروس أو ما يُسمى الفتيس.







ستروين citroen هي شركة فرنسية عملاقة في صناعة السيارات، تأسّست عام 1919 ، بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى، ويرجع اسمها إلى اسم مؤسسها اندريه ستروين andre citroen ،وهذه الشركة تميزت منذ نشأتها بأنها تفاجئ عملائها دائمًا بسيارات تتميز بتقنيات عالية الجودة.





اندريه ستروين andre citroen الذي سميت باسمه شركة ستروين ولد في باريس ، وهاجر والداه الي فرنسا قادمين إليها من هولندا و بدأت ستروين citroen بعد خمسة سنوات من انشائها بالتعاون مع المهندس الأمريكي إدوارد غووان، في انشاء أول سيارة من الفولاذ والعديد من علامات سيارة الدودج .







عانت شركة ستروين citroen من مشاكل مالية كثيرة وفي ديسمبر 1934 وضع اندريه ستروين andre citroen حدا للإفلاس في سنة 1976 ليحصل بيجو على 90 من رأس المال، وتصبح حتى الآن فريق بيجو سيتروين هي الشركة الأم، وبالطبع ملكا لأسرة بيجو .





ورغم النجاح والتفوق الذي سجلته ستروين citroen واجهت منافسة قوية وشرسة من طرف مصانع أخرى كانت في أوروبا آنذاك، لتبدأ سيتروين في انتاج السيارات الرخيصة على حساب مصلحة الشركة، والهدف بالطبع تحقيق مجال للربح وهذا الشيئ كلف الشركة الكثير من التكاليف خصوصا أن العالم مر من فترة الحروب والأزمات .