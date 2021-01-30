بعد زيادة الأسعار.. تعرف على أسعار سيتروين سي اليزيه

اعلن الوكيل المحلى للعلامة الفرنسية الشهيرة سيتروين الفرنسية عن طرح السيارة طراز C3 إيركروس موديل 2021 فى الاسواق المصرية ، منذ فترة ، والتى تنتمى لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV .

وطرح الوكيل المحلى ثلاث فئات للسيارة C3 إيركروس موديل 2021 ، وهم الفئة الأولى Live ، و الفئة الثانية Feel ، و الفئة الثالثة Shine ، فى السوق المحلية.

وتستمد السيارة ستروين C3 إيركروس قوتها من محرك رباعى الأسطوانات، سعة 1200 سي سي، ينتج قوة 110 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 205 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسى السرعات أتوماتيك.

وتعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامى، التى تتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم / ساعة، فى غضون 11.8 ثانية ، ويبلغ متوط الاستهلاك من الوقود 5.4 لترًا، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

وتاتى السيارة ستروين C3 إيركروس موديل 2021 ، بالعديد من وسائل الأمن والسلامة، ومنها نظام فرامل ABS، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD، وبرنامج التوازن الإلكتروني ESP .

و جنوط رياضية 16 بوصة، ومصابيح ضباب أمامية وخلفية، وسبويلر خلفي، والنظام الذكى لركن السيارة، ونظام زر تشغيل/ إيقاف المحرك .

اما عن اسعار سيتروين C3 اير كروس فى السوق المصرية الان فتاتى كالتالى :

- اوتوماتيك / LIVE 2020 بسعة محرك 1200 CC وبسعر 279,900 جنيه

- اوتوماتيك / LIVE 2021 بسعة محرك 1200 CC تربو وبسعر 304,900 جنيه

- اوتوماتيك / FEEL 2020 بسعة محرك 1200 CC وبسعر 309,900 جنيه

- اوتوماتيك / FEEL 2021 بسعة محرك 1200 CC تربو وبسعر 334,900 جنيه

- اوتوماتيك / SHINE 2020 بسعة محرك 1200 CC وبسعر 349,900 جنيه

- اوتوماتيك / SHINE 2021 بسعة محرك 1200 CC تربو وبسعر 374,900 جنيه