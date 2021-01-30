بعد زيادة الأسعار.. تعرف على أسعار سيتروين سي اليزيه

اعلن الوكيل المحلى للعلامة الفرنسية الشهيرة سيتروين الفرنسية عن طرح السيارة طراز C3 إيركروس موديل 2021 فى الاسواق المصرية ، منذ فترة ، والتى تنتمى لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV .
وطرح الوكيل المحلى ثلاث فئات للسيارة
C3 إيركروس
موديل 2021 ، وهم الفئة الأولى Live ، و الفئة الثانية Feel ، و الفئة الثالثة Shine ، فى السوق المحلية.
وتستمد السيارة ستروين C3 إيركروس
قوتها من محرك رباعى الأسطوانات، سعة 1200 سي سي، ينتج قوة 110 “حصان”، وعزم أقصى للدوران
205 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسى السرعات أتوماتيك.
وتعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامى،
التى تتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم / ساعة، فى غضون 11.8 ثانية ، ويبلغ متوط الاستهلاك
من الوقود 5.4 لترًا، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.
وتاتى
السيارة ستروين C3 إيركروس
موديل 2021 ، بالعديد من وسائل الأمن والسلامة، ومنها نظام فرامل ABS، وتوزيع إلكتروني للفرامل
EBD، وبرنامج التوازن الإلكتروني
ESP .
و جنوط رياضية 16 بوصة، ومصابيح ضباب أمامية وخلفية، وسبويلر خلفي، والنظام الذكى لركن السيارة، ونظام زر تشغيل/ إيقاف المحرك .
اما عن اسعار سيتروين C3 اير كروس فى السوق المصرية الان فتاتى كالتالى :
- اوتوماتيك / LIVE 2020 بسعة محرك 1200 CC وبسعر 279,900 جنيه
- اوتوماتيك / LIVE
2021
بسعة محرك 1200 CC تربو وبسعر 304,900 جنيه
- اوتوماتيك / FEEL
2020
بسعة محرك 1200 CC وبسعر 309,900 جنيه
- اوتوماتيك / FEEL
2021
بسعة محرك 1200 CC تربو وبسعر 334,900 جنيه
- اوتوماتيك / SHINE
2020
بسعة محرك 1200 CC وبسعر 349,900 جنيه
- اوتوماتيك / SHINE 2021 بسعة محرك 1200 CC تربو وبسعر 374,900 جنيه