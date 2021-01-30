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سيارات

بعد زيادة الأسعار.. تعرف على أسعار سيتروين سي اليزيه

السبت 30/يناير/2021 - 09:01 ص
سيتروين سي اليزيه
سيتروين سي اليزيه
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كريم عاطف

اعلن الوكيل المحلى للعلامة الفرنسية الشهيرة سيتروين الفرنسية عن طرح السيارة طراز C3 إيركروس موديل 2021 فى الاسواق المصرية ، منذ فترة ، والتى تنتمى لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV .

وطرح الوكيل المحلى ثلاث فئات للسيارة C3 إيركروس موديل 2021 ، وهم الفئة الأولى Live ، و الفئة الثانية Feel ، و الفئة الثالثة Shine ، فى السوق المحلية.

وتستمد السيارة ستروين C3 إيركروس قوتها من محرك رباعى الأسطوانات، سعة 1200 سي سي، ينتج قوة 110 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 205 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسى السرعات أتوماتيك.

وتعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامى، التى تتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم / ساعة، فى غضون 11.8 ثانية ، ويبلغ متوط الاستهلاك من الوقود 5.4 لترًا، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

وتاتى السيارة ستروين C3 إيركروس موديل 2021 ، بالعديد من وسائل الأمن والسلامة، ومنها نظام فرامل ABS، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD، وبرنامج التوازن الإلكتروني ESP .

و جنوط رياضية 16 بوصة، ومصابيح ضباب أمامية وخلفية، وسبويلر خلفي، والنظام الذكى لركن السيارة، ونظام زر تشغيل/ إيقاف المحرك .

اما عن اسعار سيتروين C3 اير كروس فى السوق المصرية الان فتاتى كالتالى :

- اوتوماتيك / LIVE 2020 بسعة محرك 1200 CC وبسعر 279,900 جنيه

- اوتوماتيك / LIVE 2021 بسعة محرك 1200 CC تربو وبسعر 304,900 جنيه

- اوتوماتيك / FEEL 2020 بسعة محرك 1200 CC وبسعر 309,900 جنيه

- اوتوماتيك / FEEL 2021 بسعة محرك 1200 CC تربو وبسعر 334,900 جنيه

- اوتوماتيك / SHINE 2020 بسعة محرك 1200 CC وبسعر 349,900 جنيه

- اوتوماتيك / SHINE 2021 بسعة محرك 1200 CC تربو وبسعر 374,900 جنيه

بعد زيادة الأسعار.. تعرف على أسعار سيتروين سي اليزيه
بعد زيادة الأسعار.. تعرف على أسعار سيتروين سي اليزيه
بعد زيادة الأسعار.. تعرف على أسعار سيتروين سي اليزيه
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