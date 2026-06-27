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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الحلبوسي يدعو إلى تحييد المنطقة عن الصراعات وتعزيز الحوار لحفظ الأمن والاستقرار

هيبت الحلبوسي
هيبت الحلبوسي
الديب أبوعلي

دعا رئيس مجلس النواب العراقي، هيبت الحلبوسي، إلى تعزيز الحوار بين دول المنطقة بما يحفظ الأمن والاستقرار ويحقق المصالح المشتركة للشعوب، مؤكداً أهمية توحيد الموقف العربي في مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية والتكنولوجية.

وخلال كلمته في المؤتمر الثامن للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية المنعقد في القاهرة، أكد الحلبوسي أن العراق يدعم بقوة الجهود العربية الرامية إلى بناء منظومة عربية متكاملة للأمن السيبراني، وتطوير التشريعات الخاصة بحماية البيانات، وتعزيز البنية التحتية الرقمية، إلى جانب إعداد الكفاءات الوطنية القادرة على قيادة التحول الرقمي وصناعة التكنولوجيا.

وأشار إلى أن مناقشة مستقبل الأمن الرقمي العربي لا يمكن أن تنفصل عن التحديات الأمنية والسياسية التي تواجه المنطقة، وفي مقدمتها الاعتداءات والانتهاكات التي تستهدف سيادة الدول العربية وأمن شعوبها.

وجدد الحلبوسي إدانة العراق للاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني والأراضي السورية واللبنانية، كما أعرب عن رفضه الاعتداءات الإيرانية التي تنتهك سيادة الدول العربية والإسلامية وتهدد أمنها واستقرارها.

 

مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران 

وفي السياق ذاته، رحب بمذكرة التفاهم الأخيرة الموقعة بين الولايات المتحدة وإيران، داعياً إلى وقف جميع الاعتداءات والانتهاكات التي تمس سيادة الدول العربية، واحترام قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

كما طالب بدعم الحلول السياسية السلمية للنزاعات الإقليمية، وإنشاء شبكة برلمانية دولية لدعم الحقوق الفلسطينية، وتشكيل كتلة برلمانية دولية مساندة لفلسطين داخل الاتحادات البرلمانية، إلى جانب إنشاء صندوق برلماني لدعم المؤسسات الفلسطينية، ولا سيما في قطاعي الصحة والتعليم.

وأكد رئيس مجلس النواب العراقي ضرورة تحييد المنطقة عن الصراعات العسكرية المفتوحة، وتعزيز الحوار بين دولها، وإنشاء مرصد عربي لرصد الانتهاكات ضد الدول العربية، فضلاً عن توسيع مفهوم السيادة ليشمل السيادة الرقمية والأمن السيبراني والأمن الغذائي وأمن الطاقة وأمن الممرات البحرية.

الحلبوسي مجلس النواب العراقي هيبت الحلبوسي المؤتمر الثامن للبرلمان العربي العراق إيران إسرائيل فلسطين

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