استضافة وزراء الأطراف الإقليمية الأربعة والتوقيع على اتفاقيات تعاون مع فرنسا.. أبرز أنشطة الخارجية في أسبوع

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أجرى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج على مدى الأسبوع المنصرم سلسلة مكثفة من الزيارات واللقاءات والاتصالات، وذلك في إطار التحركات المنسقة التي تقوم بها الدبلوماسية المصرية على كافة محاور العمل الدبلوماسي.

ونشرت وزارة الخارجية، اليوم /السبت/ "إنفوجراف" يبرز نشاط الوزير خلال الأسبوع الماضي، والذى استهله باستقبال نظيره السوداني، حيث تم بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع فى السودان.. كما عقد الوزير اجتماعا مع نظيريه السعودي والتركي وكبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشئون العربية والإفريقية لبحث التطورات الإقليمية.

وبحث وزير الخارجية مع نظيره السعودي سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية، كما عقد لقاء ثلاثياً مع نظيريه السعودي والتركي لبحث التطورات الإقليمية.. كما استضافت القاهرة اجتماع وزراء خارجية الأطراف الإقليمية الأربعة.

وعلى هامش الاجتماع، التقى وزير الخارجية مع نظيره التركى على هامش الاجتماع، واستقبل نائب رئيس الوزراء وزير خارجية باكستان، وبحث مع كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية التطورات الإقليمية.

ومن جانب آخر، بحث وزير هاتفياً مع المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط تطورات مسار التفاوض الأمريكي الإيرانى.

وعلى هامش مشاركته في أعمال مجلس الجامعة العربية بالأردن، عقد وزير الخارجية سلسلة من اللقاءات مع نظرائه الجزائري والعراقي واللبناني والأردني والتونسي والمغربي والكويتي والسوري.. وشارك فى اجتماع وزراء خارجية مصر والأردن والعراق لآلية التعاون الثلاثي.

كما شارك في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري فى دورته الـ165 المستأنفة.

ومن جانب آخر، استضافت وزارة الخارجية مراسم التوقيع على اتفاقيات تعاون بين عدد من الوزارات والهيئات المصرية والوكالة الفرنسية للتنمية.

ومن ناحية اخرى، استقبل وزير الخارجية الرئيس التنفيذي لشركة "سكاتك" النرويجية، وكذلك الممثل الأعلى لغزة والمفوض السامي لشؤون اللاجئين، بالإضافة إلى الممثل الأوروبي الخاص لعملية السلام ورئيس البرلمان العربي.

وفى اطار تعزيز العلاقات الثنائية وتناول التطورات الإقليمية، جرت اتصالات هاتفية على مدار الأسبوع بين وزير الخارجية وكل من وزير خارجية اليونان، ووزير الخارجية الإماراتي، وكذا وزيرة الخارجية البريطانية .

كما احتفلت وزارة الخارجية بالذكرى المئوية الثانية على تأسيسها.. وتم تدشين متحف الدبلوماسية المصرية.