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سيارات

سعر سيارة سيتروين إليزيه 2019في السوق المصري

الأحد 17/يناير/2021 - 11:00 م
سيتروين 2019
سيتروين 2019
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أماني نوار
تعد ستروين إليزيه موديل 2019 من السيارات المفضلة لدى فئة كبيرة من محبي السيارات المستعملة ، علاوة على انها فرنسية الصنع إلا انها لديها مميزات كبيرة بين منافسيها من السيارات السيدان ، يبلغ سعر السيارة في سوق سيارات المستعمل بداية من 195 ألف إلى 209 ألف .

وتتميز السيارة بمحرك 4 إسطوانات سعة 1.6 لتر ، ويعمل بنظام التنفس الطبيعي للهواء ، ويخرج قوة 115 حصان ، كما يتصل بناقل حركة اوتوماتيك يدفع المحرك إلى العجلات الامامية .

اما بالنسبة للمصابيح فحصلت السيارة على مصابيح أمامية وخلفية ذات إضاءة هالوجين ومرايا كهربائية ، وجنوط رياضية بقياس 15 بوصة وزجاج جانبي وخلفي مظلل .

كما تتوافر السيارة بوسائد هوائية أمامية للسائق والراكب الأمامي ،ونظام ABS و هو نظام الفرامل المانعة للانزلاق أما التوزيع الإلكتروني لقوة الفرامل EBD وانذار ضد السرقة ، اما بالنسبة لمشغل وسائط فالسيارة تتصل بنظام صوتي من 5 مكبرات صوتية ،ومسند يد امامي وخلفية وتحكم كهربائي كامل في الزجاج الجانبي، كما تمتلك  خاصية التحكم عن بُعد في فتح و إغلاق أبواب السيارة.

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