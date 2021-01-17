سعر سيارة سيتروين إليزيه 2019في السوق المصري

تعد ستروين إليزيه موديل 2019 من السيارات المفضلة لدى فئة كبيرة من محبي السيارات المستعملة ، علاوة على انها فرنسية الصنع إلا انها لديها مميزات كبيرة بين منافسيها من السيارات السيدان ، يبلغ سعر السيارة في سوق سيارات المستعمل بداية من 195 ألف إلى 209 ألف .



وتتميز السيارة بمحرك 4 إسطوانات سعة 1.6 لتر ، ويعمل بنظام التنفس الطبيعي للهواء ، ويخرج قوة 115 حصان ، كما يتصل بناقل حركة اوتوماتيك يدفع المحرك إلى العجلات الامامية .



اما بالنسبة للمصابيح فحصلت السيارة على مصابيح أمامية وخلفية ذات إضاءة هالوجين ومرايا كهربائية ، وجنوط رياضية بقياس 15 بوصة وزجاج جانبي وخلفي مظلل .



كما تتوافر السيارة بوسائد هوائية أمامية للسائق والراكب الأمامي ،ونظام ABS و هو نظام الفرامل المانعة للانزلاق أما التوزيع الإلكتروني لقوة الفرامل EBD وانذار ضد السرقة ، اما بالنسبة لمشغل وسائط فالسيارة تتصل بنظام صوتي من 5 مكبرات صوتية ،ومسند يد امامي وخلفية وتحكم كهربائي كامل في الزجاج الجانبي، كما تمتلك خاصية التحكم عن بُعد في فتح و إغلاق أبواب السيارة.



