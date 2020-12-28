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سيارات

سعر سيتروين 2021 citroen c3 aircross في مصر بتحديث اليوم.. صور

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 11:47 ص
citroen c3 aircross
citroen c3 aircross 2021
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اشرف عطية
أعلنت شركة سيتروين عن زيادة اسعار بعض طرازات 2021 من سياراتها الجديدة في مصر مثل سيتروين C5 Aircross وسيتروين سي اليزيه و سيتروين citroen c3 aircross في صورتها المحدثة موديل 2021 وذلك بسبب ارتفاع سعر اليورو الذي ادي لرفع الاسعار بقيمة 10.000 جنيه لكل طرازات citroen c3 aircross .

السيارة citroen c3 aircross 2021 تأتي بمحرك سعة 1200 سي سي تيربو بقوة 110 حصان وعزم دوران 205 نيوتن متر ويمكنها الوصول الي سرعة قصوى تبلغ 187 كم في الساعة و المحرك متصل بفتيس اوتوماتيك من 6 سرعات .


مواصفات citroen c3 aircross 2021

تأتي السيارة citroen c3 aircross 2021 بتصميم مطور للجزء الأمامي مع شعار محدث ومصابيح أمامية بيد ولمسات كرومية في المصابيح الأمامية وإضاءة نهارية مع عجلات 17 بوصة خاصة ومصابيح خلفية مطورة وشعار سيتروين في الجزء الخلفي بلمسات من الكروم . 


الامان في citroen c3 aircross 2021

تتميز السيارة citroen c3 aircross 2021 بالعديد من وسائل الأمان التي تشمل حساسات الركن الامامية وفرامل خاصة لتجنب الحوادث تعمل بشكل آلي وتحذير انتباه سائق السيارة في حال انحراف السيارة. 

كماليات citroen c3 aircross 2021

السيارة citroen c3 aircross 2021 يتوافر بها مساعد للطرق المنحدرة ونظام النقط العمياء وكاميرا خلفية مع زيادة وسائل الاتصالات في السيارة وتوفير نظام معلومات ترفيهي ونظام التعرف على لافتات الطرق ومقاعد داخلية مريحة .

سعر citroen c3 aircross 2021 في مصر حسب ما اعلنها بعض التجار و الموزعين

citroen c3 aircross 2021 اول فئة لايف 304,900 جنيه .

citroen c3 aircross 2021 ثاني فئة فييل بسعر 334.900 جنيه .

citroen c3 aircross 2021 ثالث فئة شاين بسعر 374.900 جنيه .
سعر سيتروين 2021 citroen c3 aircross في مصر بتحديث اليوم.. صور
سعر سيتروين 2021 citroen c3 aircross في مصر بتحديث اليوم.. صور
سعر سيتروين 2021 citroen c3 aircross في مصر بتحديث اليوم.. صور
سعر سيتروين 2021 citroen c3 aircross في مصر بتحديث اليوم.. صور
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