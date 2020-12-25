تبدأ من 399 ألف جنيه..مواصفات وأسعار سيتروين جراند سى 4 سبايستورر 2020 |صور

تسعى العديد من شركات السيارت لمواكبة رغبة عملائها، وذلك عبر تقديم الكثير من الفئات مختلفة المهام والتصميمات، ولعل من أبرز هذه الاصدارات هي السيارة الفرنسية سيتروين جراند سى 4 سبايستورَر موديل2020، والتي تنتمى إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الأغراض MPV.





تعتمد سيتروين جراند سى 4 سبايستورَر على منظومة الدفع الأمامي، بينما تستمد قوتها من سواعد محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1600 سي سي، يستطيع أن يولد طاقة قدرها 155 حصان، وعزم أقصى للدوران 240 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 6 سرعات.





وبفضل هذه الامكانيات فيمكن لـ سيتروين جراند سى 4 سبايستورَر أن تنطلق من نقطة الثبات 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كم/ساعة خلال فترة زمنية قدرها 9.7 ثانية، ويبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 7.6 لتر، وذلك عندما تسير لمسافة قدرها 100 كم.





حصلت سيتروين جراند سى 4 سبايستورَر على العديد من وسائل الأمان والسلامة والتي تشمل، منظومة الوسائد الهوائية AIR BAGS، ونظام الفرامل المانع للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني EBD الخاص بالمكابح، وبرنامج التوازن عند صعود الشواهق، بالاضافة إلى مستشعرات ركن مدعومة بكاميرا خلفية لسهولة اصطفاف السيارة.





تمتعت السيارة بعدة مواصفات خارجية منها مصابيح أمامية وخلفية تعمل بتقنية LED، ومصابيح ضباب، ومرايات جانبية كهربائية مدعومة بشرائط ضوئية، وعجلات رياضية يتوسطها جنوط معدنية باللون الفضي والأسود.





كما تألقت من الداخل بعدة كماليات مثل، شاشة ملونة تعمل باللمس بلغ قياسها 7 بوصة لعرض الوسائط المتعددة وأنظمة الملاحة، ومثبت سرعة، ومكيف هواء أوتوماتيكي، وخاصة تشغيل السيارة بدون مفتاح، كما تمتعت بمساحة داخلية تتسم بالرحابة تسع إلى 7 مقاعد.





ويبلغ السعر الرسمي للسيارة سيتروين جراند سى 4 سبايستورَر موديل 2020 :

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل P1 2020 محرك 1600 سي سي بسعر 399.900 جنيه.

الفئة الثانية لأوتوماتيك موديل P2 2020 محرك 1600 سي سي بسعر 414.900 جنيه.